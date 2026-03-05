Gobierno Vasco aumentará un 33% la dotación de los Premios Gure Artea 2026 y realizará un mapeo del ecosistema creativo

La Vicelehendakari Primera Y Consejera De Cultura Y Política Lingüística, Ibone Bengoetxea, Enarco Madrid Con Agentes Vascos Del Sector - IREKIA

BILBAO, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno Vasco aumentará un 33% la dotación de los Premios Gure Artea en 2026 para reforzar el reconocimiento a las trayectorias artísticas, realizará un mapeo del ecocistema creativo vasco para identificar agentes, comprender mejor su funcionamiento y reforzar las conexiones entre ellos y elaborará una guía de buenas prácticas y conocimiento para artistas, orientada a acompañar el desarrollo profesional y clarificar herramienmtas del sector.

La vicelehendakari primera y consejera de Cultura y Política Lingüística, Ibone Bengoetxea, ha anunciado estas medidas en el marco de la Feria Internacional de Arte Contemporáneo, ARCO Madrid, donde el Gobierno Vasco ha reunido a más de un centenar de artistas, galeristas, responsables de museos, comisarios, coleccionistas y agentes culturales vascos.

El acto, celebrado en IFEMA, ha servido para "reforzar el compromiso con el Sistema Vasco del Arte" y compartir nuevas medidas destinadas a "fortalecer el ecosistema artístico vasco en un contexto internacional como ARCO", según ha informado el Ejecutivo vasco.

Durante su intervención, la vicelehendakari ha subrayado que ARCO es uno de los principales espacios internacionales de encuentro del arte contemporáneo, y que Euskadi "debe estar presente en este tipo de contextos para "acompañar a sus artistas y mostrar la fortaleza de su ecosistema artístico".

Este encuentro, ha explicado, da continuidad al compromiso anunciado el pasado 19 de febrero en el Museo Artium, donde las instituciones públicas y los principales museos de Euskadi acordaron reforzar el Sistema Vasco del Arte como "una estrategia para consolidar el arte contemporáneo como parte de la identidad cultural y la proyección internacional de Euskadi".

MEDIDAS PARA FORTALECER EL SISTEMA

La vicelehendakari ha avanzado varias medidas destinadas a reforzar el ecosistema artístico vasco y acompañar las trayectorias de artistas y agentes culturales, entre ellas, el aumento del 33% en la dotación de los Premios Gure Artea en 2026, para reforzar el reconocimiento a las trayectorias artísticas.

También ha anunciado la celebración del Encuentro Gure Artea en 2027, coincidiendo con el 45 aniversario de los premios, que reunirá a artistas de distintas generaciones, así como la realización de un mapeo del ecosistema creativo vasco, para identificar agentes, comprender mejor su funcionamiento y reforzar las conexiones entre ellos.

También ha avanzado la elaboración de una Guía de buenas prácticas y conocimiento para artistas, orientada a acompañar el desarrollo profesional y clarificar herramientas del sector.

Otras medidas que ha adelantado son un servicio de asesoramiento y mentoría profesional, destinado a apoyar a los creadores en momentos clave de sus trayectorias, incluida la internacionalización y el refuerzo de la presencia internacional del arte vasco, aumentando su participación en circuitos y espacios internacionales.

La vicelehendakari ha señalado también la importancia de seguir abordando cuestiones que afectan al sector, como la fiscalidad del arte, y ha recordado que el actual IVA del 21% aplicado a la venta de obras "sitúa a nuestro mercado en desventaja respecto a otros países europeos". Según ha señalado Bengoetxea, el objetivo es "avanzar hacia un sistema artístico más conectado, reconocido y con mayor presencia internacional".

El encuentro se enmarca en la estrategia Basque.Art, impulsada por el Departamento de Cultura y Política Lingüística para fortalecer el Sistema Vasco del Arte a través de cuatro líneas de trabajo: la proyección internacional del arte vasco, el reconocimiento y apoyo al talento artístico, la conexión entre arte y ciudadanía y la cooperación entre museos y centros culturales.

PUBLICACIÓN

En este contexto se ha presentado también una publicación vinculada a Basque.Art que recopila proyectos editoriales y publicaciones apoyadas por el departamento en el ámbito de las artes plásticas y visuales.

La vicelehendakari ha subrayado que el Sistema Vasco del Arte "no es solo una estructura institucional, sino una comunidad creativa formada por artistas, museos, galerías, instituciones y ciudadanía" y ha destacado que el objetivo del Gobierno Vasco es "seguir reforzándolo para que el arte vasco tenga cada vez mayor reconocimiento y presencia internacional".

En el encuentro han participado representantes de instituciones públicas, museos, galerías y agentes del sector cultural, entre ellos el viceconsejero de Cultura del Gobierno Vasco, Andoni Iturbe, y la directora del Etxepare Euskal Institutua, Irene Larraza, así como responsables de museos y centros como Miren Arzalluz (Museo Guggenheim Bilbao), Miguel Zugaza (Museo de Bellas Artes de Bilbao), Beatriz Herráez (Museo Artium), Edurne Ormazabal (Tabakalera), Susana Soto (Museo San Telmo), y Mireia Massagué (Museo Chillida Leku).

También han asistido artistas, galeristas y profesionales del sector, entre los que destacan Alain Urrutia, Asier Mendizabal, Damaris Pan, Gala Knörr, Ines Medina, Juan Perez Aguirregoikoa, June Crespo, Mari Puri Herrero, Prudencio Irazabal Y Susana Talayero entre los artistas, y Guillermo Carreras, Gregorio Cibrián y Cy Schnabel, entre los galeristas.