Gobierno vasco avisa que la comisión de transferencias está "en el aire" porque las materias "siguen abiertas"

Archivo - La consejera de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno y Portavoz del Gobierno Vasco, María Ubarretxena. - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

BILBAO 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Gobierno vasco y consejera de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno, Maria Ubarretxena, ha afirmado que la comisión de transferencias prevista para este viernes está "en el aire" y no sabe si se celebrará, porque las materias para cerrar cinco traspasos a Euskadi "siguen abiertas". Por ello, ha pedido seriedad al Gobierno central y respetar los acuerdos institucionales firmados entre los dos Ejecutivos en julio.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Ubarretxena se ha referido a las negociaciones para que este viernes se cierren en la comisión de transferencias cinco traspasos, después de que no se pudiera hacer en la que estaba prevista para el 29 de diciembre y que fue aplazada a este próximo día 16 de enero.

Las cinco competencias a materializar son las prestaciones de desempleo, prestaciones no contributivas de la Seguridad Social, Salvamento Marítimo, Seguro Escolar y Centro de Verificación de Maquinaria de Barakaldo (Bizkaia).

Ubarretxena ha indicado que el Gobierno vasco trabaja "hasta último momento" y las "horas que sean necesarias" para conseguir un acuerdo, pero ha pedido ser "serios" y ha advertido que se deben respetar "los acuerdos institucionales firmados entre los dos gobiernos en julio".

"No pueda haber reinterpretaciones personales en base a los acuerdos oficiales institucionales que han sido rubricados por el gobierno español y por el Lehendakari. No pedimos ni más ni menos que se respeten los acuerdos de la Comisión Bilateral de Cooperación", ha añadido.

Tras indicar que todavía quedan días", ha señalado que esa comisión de Transferencias se debe dar "con todas las garantías" y ha precisado que todavía no saben si habrá el viernes comisión o no porque está "en el aire". Ubarretxena ha señalado que espera que se pueda celebrar pero "a día de hoy, las materias siguen abiertas".

(Habrá ampliación)