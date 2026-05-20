Gobierno Vasco y la cadena agroalimentaria ven en la colaboración la vía para un crecimiento rentable y sostenible

Segunda mesa sectorial de Eroski bajo el título "Incrementar la producción agroalimentaria en Euskadi: claves y retos' - HUMBERTO BILBAO - EUROPA PRESS

BILBAO, 20 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno Vasco e integrantes de la cadena agrolimentaria abogan por fortalecer la colaboración entre todos como vía principal para lograr un crecimiento rentable y sostenible, y aumentar la producción alimentaria.

Estas reflexiones forman parte de las conclusiones de la Segunda mesa sectorial de Eroski, celebrada junto a Europa Press, bajo el título "Incrementar la producción agroalimentaria en Euskadi: claves y retos", con la participación de Amaia Barredo, consejera de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca del Gobierno vasco; Asier Guridi, director Comercial de Productos Locales de Eroski; Jon Ander Egaña, director en Basque Food Cluster; Unai Aguirre, coordinador de Denominación de Origen de Euskal Sagardoa, e Imanol Zubelzu, director del proyecto Mantala de Basque Culinary Center (BCC).

En su intervención, la consejera ha señalado que, en el primer sector, los retos son "mayores" y "más sensibles que en el resto de los eslabones de la cadena de valor del sector agroalimentario" y, dado que es "más débil", requiere poner en marcha "medidas estructurales rápidas y dar pasos para una transformación mayor".

Ha dicho que este sector "decrece", y sus "frenos" están focalizados sobre todo en la pérdida de la rentabilidad, cuya mejora, muchas veces, requiere ganar dimensión y acometer "inversiones relevantes". Junto a ello, ha citado otros riesgos como los derivados del cambio climático o la propia situación socioecómica con el impacto que tiene la subida del combustible en el sector.

Amaia Barredo ha defendido que "el atar y coordinarse genera solidez, estabilidad y ayuda al sector primario de alguna manera a producir con una mayor tranquilidad, con unos objetivos claros".

"Tenemos que trabajar más en la integración, en atar bien y en unir todos esos eslabones y en conocer también qué es lo que el eslabón siguiente quiere para adaptarse a sus necesidades, porque la distribución se adapta a lo que el consumidor le está pidiendo, la industria lo que la distribución le pide, pero el sector primario a veces no tiene una industria a la que alimentar de una manera estable y fija", ha advertido.

Barredo se ha referido también a las medidas de digitalización y robotización, y ha defendido la necesidad de "incorporar tecnologías y avances" en el sector porque "la mano de obra es mucho más cara que la que hay en otros países terceros". "Competimos en muchos productos a nivel global y la competitividad nos la va a dar que, de alguna manera, seamos capaces de bajar gastos", ha apuntado.

La consejera ha destacado la importancia de las estrategias de relevo generacional que están abordando, para "poder afrontar uno de los mayores retos que ahora tiene el sector, el talento". Tal como ha añadido, la Administración, que ya tiene una estrategia en el sector agrario, trabaja también ahora en pesquero, y "seguramente habrá que avanzar otra en industria de transformación".

Por ello, se han puesto en marcha una batería de medidas con el fin de trabajar "de manera sincronizada para que se produzca una transformación" y reducir también la pérdida de explotaciones garantizando "que las que no tengan relevo intrafamiliar, puedan tener un relevista".

EROSKI

El director comercial de Productos Locales de Eroski, Asier Guridi, ha indicado que el consumidor "quiere producto de Euskadi" y, por lo tanto, hay demanda y, dentro de esa demanda, ve vía para el crecimiento, pero debe ser "sostenible y rentable".

"Tenemos que colaborar para crecer, pero tiene que ser de forma rentable porque hay mucha normativa de sostenibilidad, hay problema de relevo generacional y hay otras barreras", ha dicho.

Guridi ha asegurado que Eroski lleva la cooperación en el ADN. "Yo no puedo hacer nada como distribuidor si no estoy colaborando en innovación con la industria, con el sector primario y trasladando lo que escucho del consumidor", ha apuntado.

Según ha manifestado, desde la parte comercial se focalizan mucho en entender al consumidor y son conscientes de que "está cambiando, ahora quiere otro tipo de producto y busca conveniencia y salud". En ese sentido, ha sostenido que la salud está "asegurada" con el sector primario y hay que ir "hacia la conveniencia" para evitar que grandes multinacionales "se coman la tostada".

Asier Guridi ha subrayado que Eroski trabaja en el acompañamiento al proveedor pequeño y su compromiso es "firme" para generar "riqueza local en Euskadi".

El responsable de Eroski ha destacado la importancia de "innovar en la comunicación" para aumentar la sensibilización del consumidor hacia el producto local, porque todavía hay clientes que no lo compran. A su juicio, hay una barrera con el precio y hay que trasladar que "comprando producto local se puede ahorrar".

Por otra parte, ante el problema de "falta de relevo generacional, el responsable de Eroski ha advertido de que puede llevar a "una falta de producto".

BASQUE FOOD CLUSTER

Por su parte, el director de Basque Food Cluster, Jon Ander Egaña, ha señalado que el sector primario tiene en Euskadi una "dimensión muy atomizada" y no existen "grandes capacidades de producción", lo que también afecta a la industria alimentaria.

Egaña ha indicado que en el clúster están centrados en "ayudar a las empresas a mejorar su competitividad", entendida como mejora de los procesos y la eficiencia y en generar valor añadido. Ha aludido a que están sometidos a una normativa "muy exigente" en temas medioambientales y también ve en el absentismo un factor que afecta a su competitividad.

El responsable del Basque Food Cluster ha subrayado la importancia de la interconexión de los diferentes eslabones de la cadena agrolimentaria. "Hay que garantizar que todos los eslabones sean rentables, hasta el más débil, el primer sector", ha dicho.

Egaña cree que en Euskadi se ha logrado una cadena "sólida, que funciona" y, tras defender la necesidad de ganar dimensión, apuesta para ello por la vía de la cooperación, buscar sinergias y sumar fuerzas.

Sobre el relevo generacional, ha recordado que hicieron un estudio en el que constataron que en diez años necesitarían 30.000 empleos por las jubilaciones previstas y los nuevos empleos creados.

EUSKAL SAGARDOA

Por su parte, el coordinador de la denominación de Origen Euskal Sagardoa, Unai Agirre, ha señalado que, para aumentar la producción en su ámbito, necesitan a corto plazo "más suelo" porque son "deficitarios" en manzana local y se necesitan más productores.

Ha defendido que deben colaborar más porque está "muy atomizado el sector" y también ha considerado "indispensable e imprescindible" extender esa colaboración al resto de la cadena.

Unai Aguirre ve "difícil" el relevo generacional y, para que se produzca, la empresa tiene que ser rentable. En todo caso, como Euskal Sagardoa, aprecian "un futuro prometedor" porque están "dando una vuelta al mundo de la sidra y la manzana local".

BCC

Por su parte, el director del proyecto Mantala de Basque Culinary Center, Imanol Zubelzu, percibe "un futuro muy positivo" en el sector, pese a tener "complicaciones".

A su juicio, resulta "evidente" que la oferta se tiene que "adaptar al consumidor de hoy", pero el consumidor se debería adaptar a la oferta existente. También en gastronomía, desde el BCC, los cocineros se están adaptando a los productores y "conocen más la realidad de la otra parte".

Zubelzu ha coincidido en la importancia de la comunicación y conexión y, por otra parte, ha indicado que el término del producto local está "muy distorsionado". En su opinión, tiene "muchas virtudes" que todavía el sector no es capaz de trasladar a la sociedad. Por último, ha aludido al reto que hay con la transmisión gastronómica que está "en mínimos históricos".