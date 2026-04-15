Gobierno Vasco censura que, en regularización, no se haya tenido en cuenta el tema del euskera ni procesos formativos

Archivo - La consejera Bienestar, Juventud y Reto Demográfico, Nerea Melgosa - GAIZKA UCEDA- GOBIERNO VASCO - Archivo

BILBAO, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico, Nerea Melgosa, ha censurado que, en la regularización de migrantes, no se hayan tenido en cuenta las propuestas del Gobierno Vasco sobre "inserción con el tema de la lengua", en referencia al conocimiento del euskera, "ni procesos formativos". Además, ha anunciado que se enviará ya un "borrador de guía" sobre el proceso regulatorio a las asociaciones "que tienen que ver" con esta cuestión, y aconseja dirigirse a los estamentos oficiales, para evitar "engaños", como el pago de dinero.

En una entrevista concedida a Radio Vitoria, recogida por Europa Press, Melgosa ha señalado que, aunque no es la regularización que el Ejecutivo vasco desearía, ha insistido en que colaborarán con el Gobierno estatal, competente en la materia.

Además, ha lamentado que, tal como se ha conocido este miércoles en el Boletín Oficial del País Vasco (BOPV), se ha excluido de esta regularización a dos colectivos, los apátridas y los ucranianos. "Eso nos parece grave, porque hay personas que en ese primer momento estaban dentro la regularización, y me imagino que habrá sido un jarro de agua fría a determinados colectivos que ya vienen trabajando y están entre nosotros informándose, a los cuales se les ha dejado fuera de la regularización, y tendrán que dar sus explicaciones", ha añadido.

También ha censurado que hay cuestiones en las que el Gobierno Vasco hizo algunas aportaciones que tampoco se han tenido en cuenta, como "todo el tema de los procesos formativos y el tema también de las diferentes inserciones con el tema de la lengua", de que se estudie euskera.

Nerea Melgosa ha indicado que el Ejecutivo del Estado no les ha tenido debidamente informados, sobre todo, a comunidades como la vasca, que se pusieron "desde el primer momento a la cabeza para poder ayudar en ese proceso regulatorio" y les parecía también importante hacerlo "con enfoque de derechos y de deberes de determinadas poblaciones" que viven en Euskadi.

La consejera cree que tienen que explicar a quienes quieren regularizarse "clara y verazmente qué es lo que tienen que hacer", y por ello, ha recordado que "desde ayer hay un pequeño borrador de guía".

Tras recordar que estas personas migrantes recurren a las administraciones más cercanas para informarse, en este caso, las locales, forales y Gobierno Vasco, ha insistido que las tendrían que "haber tenido más en cuenta y escuchado mucho más".

Melgosa ha dicho que, a partir de ahora, el "borrador de guía" del que disponen lo mandarán a todas las asociaciones "que tienen algo que ver con este tema". "El Gobierno Vasco trabaja para, por y con las personas que más lo necesitan, y en este momento lo necesitan las personas que tienen que regularizarse", ha añadido.

La titular de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico, Nerea Melgosa, ha llamado a estos migrantes a que se dirijan a los estamentos oficiales y no vaya a otros sitios, que se difunden por redes sociales, porque existen engaños. También ha instado a tener "paciencia" porque al Ejecutivo vasco le acaba de llegar la información.

INFORME DE ANTECEDENTES PENALES

A Nerea Melgosa le parece bien que la obligatoriedad de presentar un informe sobre antecedentes penales en el lugar de origen. "Yo creo que, cuando se viene a los determinados países, se viene a aportar y creo que es importante hacerlo así", ha manifestado, para apuntar que si lo exige el Consejo de Estado "será por algo".

Sobre la situación de malienses, ha explicado que siguen "llenándose los centros del Gobierno vasco". "Seguimos haciendo actuaciones que no son nuestras, pero estamos ya acostumbrados a hacer el trabajo de otros", ha subrayado, para precisar que tienen, en el día a día, desde el verano hasta este momento, a unas 400 personas.

"Pero yo no me enfocaría tanto en el tema de Mali, sino yo creo que me enfocaría mucho más en cómo tienen que ser los planes estructurales migratorios", ha remarcado.

Nerea Melgosa ha subrayado que, si Euskadi tuviera "capacidad competencias migratorias", como han pedido reiteradamente, "sería otra cosa". "Yo creo que tenemos que tener esa capacidad migratoria para poder hablar realmente de proyectos migratorios, de tránsitos de personas, porque Euskadi es 'Frontera norte', mal que le pese a quien le pese", ha reiterado.

PLANTE ESTRUCTURAL

A su juicio, "hay que hacer un plan estructural migratorio", con personas de todas las edades y condiciones necesarias. "El tema de los menores extranjeros no acompañados, o los jóvenes sin referentes familiares, es un eslabón más en la política migratoria, por lo cual sentémonos a hablar realmente de la política migratoria, con dinero encima de la mesa en una memoria económica", ha emplazado.

Melgosa ha llamado a "no hablar de las personas por pedazos de su vida". "No hablemos de ciclos de vida solamente de 8 a 18 años o de lo que sea, hablemos realmente de lo que está pasando con el proceso migratorio, hablemos de las comisarías, del control de fronteras, hablemos de todo. ¿Cuál es el miedo?. Creemos que es necesario que Euskadi tenga más competencias en materia migratoria", ha señalado.

En su opinión, para que Euskadi sea declarada 'Frontera norte', no hay que "arrancar" a Pedro Sánchez "nada", sino que hay que dialogar y llegar a consensos. "Cada cual se tiene que poner en su posición y cada cual tiene que ver las necesidades que tenemos unos y otros, y quiénes estamos atendiendo realmente a la población migrante. Y creo que hay reconocer un determinado factor histórico, de identidad y de símbolo de este país, que somos la frontera norte. ¿Por qué se reconoce a Canarias como frontera sur? ¿Porque es llegada?, nosotros somos salida", ha remarcado.

CENTRO ARANA

Sobre el centro de internacional de refugiados Arana de Vitoria-Gasteiz, proyecto del Gobierno central con 200 plazas, ha asegurado que sigue sin información a día de hoy. "Euskadi tiene claro cuál sería su modelo de centro y no es ese. Si nosotros tendríamos las competencias en materia migratoria, no hubiéramos hecho nunca el centro de Arana", ha afirmado.

En este sentido, ha dicho que les tocará trabajar con lo que crean que tienen que "trabajar y, sobre todo, atender a las personas". "Pero realmente no son las maneras", ha considerado.