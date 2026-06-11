Gobierno Vasco completa el pago de la PAC 2025 con más de 42 millones abonados al sector agrario y ganadero

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BILBAO, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno Vasco completará este viernes la liquidación de los pagos correspondientes a la campaña de la PAC 2025, con un último abono de 7 millones que permitirá "cerrar prácticamente la totalidad de los pagos directos previstos" para las explotaciones agrarias vascas. En total, la campaña ha permitido "canalizar más de 42 millones de euros hacia el sector agrario vasco", según ha informado Departamento de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca.

Desde la Consejería han explicado que, con esta última transferencia que se completará este viernes, se abonará el 10% restante de todas las líneas que ya habían sido parcialmente pagadas, se harán efectivos "los expedientes que permanecían retenidos y han sido liberados tras completar las verificaciones administrativas correspondientes", y se incorporará el pago de la ayuda asociada al cebo, que quedaba pendiente de resolución.

Para la consejera Amaia Barredo, "la campaña 2025 demuestra que una gestión eficaz de la PAC se traduce en algo muy concreto para el sector: ayudas que llegan antes, mayor capacidad de planificación y más certidumbre para las explotaciones agrarias".

El calendario de pagos se inició el pasado 11 de noviembre con el abono del 70% de intensidad de las principales ayudas, por un importe de 23 millones de euros. Esa primera fase incluyó el apoyo básico a la renta para la sostenibilidad, el pago redistributivo, los ecorregímenes de pastos, tierras de cultivo y cultivos leñosos, así como las ayudas asociadas a vaca nodriza y vacuno de leche.

Posteriormente, el 29 de enero, el Departamento elevó hasta el 90% el nivel de pago de estas medidas, movilizando otros 12 millones de euros e incorporando las ayudas destinadas a jóvenes agricultores y agricultoras, al sector ovino-caprino y a las ayudas asociadas agrícolas.

La liquidación final prevista para este viernes completará el 100% de todas estas líneas y sumará además la ayuda asociada al cebo, cerrando así "una campaña que ha permitido canalizar más de 42 millones de euros hacia el sector agrario vasco".

El Ejecutivo vasco ha valorado, por otro lado, que la campaña 2025 ha permitido "cumplir íntegramente el calendario de pagos prometido por el Departamento, adelantando aproximadamente un mes los pagos de noviembre y enero".

Esta planificación, ha destacado, ha supuesto que "agricultores y ganaderos dispongan antes de unos recursos fundamentales para la gestión de sus explotaciones y para afrontar con mayor seguridad sus inversiones y costes de producción".

De este modo, según ha señalado la Consejería que dirige Amaia Barredo, Euskadi se sitúa entre las comunidades autónomas con "una intensidad mayor por cada línea programada y rapidez en el pago de las ayudas de la Política Agraria Común". En concreto, es "la tercera comunidad con mayor intensidad de ayuda y que ha abonado en un plazo más reducido".

"Queremos que las ayudas lleguen cada vez antes a quienes sostienen nuestro sector primario. Adelantar los pagos significa ofrecer más estabilidad, más capacidad de planificación y más confianza a los agricultores y ganaderos vascos", ha insistido Barredo.

CAMPAÑA 2026

Con este último pago, y a la espera de posibles ajustes técnicos por parte del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), el Gobierno Vasco da por concluida la campaña de pagos directos de la PAC 2025 y trabaja ya en la gestión de la campaña 2026.

El objetivo del Departamento es "seguir acortando los plazos" de tramitación para adelantar el primer pago al mes de octubre y el segundo al mes de diciembre.