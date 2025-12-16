Gobierno vasco concede 104.500 euros a Zehar-Errefuxiatuekin para atender a los malienses llegados a Euskadi

VITORIA 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno vasco ha aprobado, en su reunión de este martes, la concesión de una subvención directa de 104.500 euros a la asociación Zehar-Errefuxiatuekin para atender, con carácter urgente y excepcional, a todas aquellas personas, la mayoría malienses, llegadas a Euskadi, principalmente a Vitoria-Gasteiz.

Según ha indicado el Ejecutivo vasco, desde febrero de 2025 se ha observado una llegada progresiva de personas solicitantes de protección internacional procedentes tanto de la frontera sur (Islas Canarias) como de la frontera norte, incluyendo personas devueltas desde Francia en aplicación del Convenio de Dublín o que han regresado sin poder formalizar su solicitud.

Estas personas, la mayoría de ellas malienses, han comenzado a establecerse en Amara-Berri (San Sebastián) y en al menos tres localizaciones distintas de Vitoria-Gasteiz. A partir de julio de 2025, ha reconocido el Gobierno vasco, la situación "se ha intensificado, contabilizándose varias decenas de personas en situación de calle en ambas ciudades, lo que incrementa de forma significativa la vulnerabilidad del colectivo y generando una crisis humanitaria".

En ese sentido, ha señalado que "muchas de las personas refugiadas y solicitantes de asilo procedentes de Mali se han ido desplazando mayoritariamente a Vitoria-Gasteiz, atraídas por la creencia de que en la comisaria de la Policía Nacional Vitoria las citas para iniciar los trámites podían obtenerse con mayor agilidad, empujando a decenas de personas a tener que pernoctar en la calle".

Según las estimaciones, ha apuntado, el número total de estas personas es en torno a varias decenas, repartidas por distintos puntos de la ciudad. Asimismo, y desde julio habrían llegado a Euskadi en torno a 600 personas de Mali, y más de la mitad lo habría hecho a Vitoria-Gasteiz.

El Gobierno Vasco ha precisado que la concesión directa de esta ayuda responde a "razones de interés público, social y humanitario, de carácter urgente y excepcional, con el objetivo de que ninguna persona solicitante de protección internacional quede desatendida en un momento de especial vulnerabilidad".

La concesión de esta ayuda, ha añadido, busca "activar mecanismos ágiles que permitan atender necesidades básicas y proteger derechos fundamentales, evitando situaciones de desamparo o exclusión social, y reforzando una acogida digna que contribuye a la cohesión social y al cumplimiento de los compromisos en materia de derechos humanos".