El Gobierno Vasco concede la autorización administrativa previa a otra planta fotovoltaica en Oion (Álava)

Bailén Energía recibe una segunda concesión por la que instalará dos plantas de 1MW cada una

VITORIA, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno Vasco ha concedido la autorización administrativa previa a un proyecto de planta fotovoltaica en la localidad alavesa de Oyón-Oion que suma una potencia nominal de 1 MW y contará con 1.680 módulos fotovoltaicos de 0,700 kWp, ubicados en tres parcelas de un polígono.

El Boletín Oficial del País Vasco (BOPV) ha publicado este miércoles la resolución del Departamento de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad referidas al proyecto 'Val' de la empresa Bailén Energía FV SL.

Esta nueva autorización administrativa previa es la segunda que recibe en apenas 24 horas la empresa, ya que este pasado martes el Gobierno Vasco le autorizó también la concesión administrativa de construcción para la instalación de 'Muga', otra planta fotovoltaica de 1 MW en la misma localidad de Oion.

El plazo de puesta en marcha del proyecto es de 3 años. Transcurrido dicho plazo sin que se haya solicitado la autorización de explotación de la instalación, se podrá declarar la caducidad de esta resolución.

El Ejecutivo vasco establece la condición de que las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyecto aprobado, con las variaciones que en su caso se soliciten y autoricen, y teniendo en cuenta los condicionantes técnicos aceptados por el promotor.

En este sentido, hace mención particular a que se deberá trasladar a la Comunidad de Regantes de Oyón la solución técnica finalmente adoptada para los cruzamientos y afección a la red de riego, con carácter previo a la ejecución de las obras, para su aprobación.