Gobierno vasco confía en cerrar definitivamente la operación de rescate de Balenciaga y así garantizar su futuro

Instalaciones de Astilleros Balenciaga, en Zumaia (Gipuzkoa) - Arnaitz Rubio - Europa Press

BILBAO, 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad del Gobierno Vasco, Mikel Jauregi, ha considerado "muy positivas" las negociaciones y el acuerdo salarial entre los trabajadores de Balenciaga y los nuevos inversores (Abu Dhabi Ports), y confía en cerrar definitivamente la operación de rescate del astillero y así garantizar su futuro.

En un comunicado, Jauregi ha manifestado que la aceptación de las condiciones por parte de la plantilla --que ha aceptado una reducción del 5% del sueldo y congelación durante tres años--, era una condición necesaria para cerrar la operación, tasada en 11,2 millones de euros para que el consorcio árabe se haga con la empresa.

"Ahora falta firmar todos los acuerdos durante los próximos días para cerrar definitivamente la operación de rescate de Balenciaga, y así garantizar el futuro industrial de los astilleros en Zumaia. La cuerda se ha tensado mucho en las últimas semanas pero nunca se ha roto", ha indicado para agradecer a todos su esfuerzo.

Tras reconocer que el proceso de venta "no ha sido fácil", ha destacado que, a pesar de las dificultades encontradas en el camino, "nunca hemos caído en el derrotismo". "Todos entendemos la importancia de trabajar duro con constancia, prudencia y discreción, y el acuerdo de hoy es fruto de este compromiso por todas las partes implicadas", ha expresado.

En esta línea, ha puesto en valor que todas las partes se jugaban mucho en esta operación, "no sólo el futuro de Balenciaga y sus trabajadores, sino también la actividad industrial que generan los astilleros a su alrededor y todo el empleo indirecto". "Es una buena noticia para culminar una semana muy importante para el futuro industrial de nuestro País", ha concluido.