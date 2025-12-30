Gobierno vasco confía en cerrar entre hoy y mañana el acuerdo de Ayesa IT y confirma que Vital analiza su participación

Archivo - El consejero de Industria, Mikel Jauregi, interviene durante el acto de entrega del premio ‘Joxe Mari Korta 2025’, en el Palacio Miramar, a 10 de julio de 2025, en San Sebastián, Guipúzcoa, País Vasco (España). - Arnaitz Rubio - Europa Press - Archivo

VITORIA 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad, Mikel Jauregi, ha afirmado que el Gobierno vasco confía en cerrar "entre hoy y mañana" el acuerdo de adquisición de la división tecnológica de Ayesa y confirma que Vital está analizando su posible participación en la operación, sin que todavía haya tomado una decisión. "Estamos en horas claves de la negociación", ha remarcado.

En la rueda de prensa posterior al consejo de Gobierno, Jauregi se ha referido a la operación del consorcio vasco para adquirir Ayesa IT, donde se integra la antigua Ibermática, y en el que participan el Gobierno vasco, BBK y Kutxabank, a través de Indar. También se cuenta con Teknei como socio industrial en esa operación.

El consejero ha recordado que fueron ganadores en la "puja" para adquirir Ayesa Digital y ahora se está en la fase de exclusividad que comenzó a comienzos de diciembre y que concluye este martes, 31 de diciembre. A su juicio, se trata de una operación "estratégica y una muy buena operación".

Mikel Jauregi ha precisado que se está en "horas clave" de la negociación para llegar a un acuerdo de compraventa. "Nosotros confiamos en cerrar este acuerdo de adquisición de Ayesa Digital entre hoy y mañana. Están siendo unos días muy intensos en términos de negociación, nos quedan todavía horas de cerrar temas. Van a ser muy intensas y confiamos que, si todo va bien, podremos terminarlo para mañana", ha agregado.

Asimismo, tras respetar que Kutxa no haya querido entrar en la "cuadrilla" que está impulsando esta operación, al descartar tomar parte en la misma, ha confirmado que, por su parte, la fundación Vital está analizando su participación y el acuerdo que se está cerrando "también abre la posibilidad de su incorporación siempre y cuando ellos decidan entrar en la operación".

Jauregi ha indicado que la fundación bancaria sigue analizando esa posible entrada y todavía "no hay una decisión" por parte de Vital. El consejero ha señalado que la operación tiene tres fases, la puja, el acuerdo de compraventa y, posteriormente, el cierre, y en esa última etapa hay posibilidad de hacer "cambios accionariales si alguien más se quiere añadir a la cuadrilla", y la Fundación Vital "lo está mirando y lo está evaluando", ha precisado.

(Habra ampliación)