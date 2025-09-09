El Gobierno Vasco convoca 40 becas para preparar el acceso a las carreras judicial, fiscal y al cuerpo de letrados

VITORIA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno Vasco ha aprobado una convocatoria de ayudas dotada con 264.000 euros y destinada a ofrecer 40 becas a personas que quieran preparar oposiciones a las carreras judicial y fiscal, así como al cuerpo de letrados de la Administración de Justicia.

Este nuevo programa de becas tiene como objetivo facilitar a la Administración de Justicia medios personales estables y, al mismo tiempo, contribuir a una mayor eficacia y calidad del servicio público.

También tiene como fin favorecer la estabilidad de las plantillas en la Administración de Justicia y reforzar la confianza de la ciudadanía en un servicio público de calidad.

El programa, dotado con 264.000 euros, ofrece 40 becas de 6.600 euros anuales, distribuidos en 550 euros mensuales de enero a diciembre de 2026, para hacer frente a sus gastos de preparación en un centro especializado o con una persona preparadora, además de cubrir material didáctico, desplazamientos, alojamiento o manutención vinculados a los exámenes.

Con el objetivo de ampliar el número de solicitantes, la convocatoria mantiene las novedades introducidas el año pasado. De esa forma, se elimina el requisito de contar con una nota media mínima de '6' en el expediente académico, así como la limitación de haber obtenido el título en los últimos siete años.

La beca se puede compatibilizar con un trabajo remunerado y con la preparación de la oposición en un centro especializado, y se reserva un 5% de las ayudas para personas con una discapacidad igual o superior al 33%.

El plazo de presentación de solicitudes será de un mes a partir del día siguiente de la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial del País Vasco; y las peticiones deberán tramitarse exclusivamente de manera electrónica.

Además, para dar mayor visibilidad a la iniciativa y alcanzar el máximo número de aspirantes, la convocatoria será publicada en las webs de las Facultades de Derecho de la Universidad de Deusto y de la UPV/EHU.