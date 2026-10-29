El Gobierno Vasco convoca una OPE conjunta de 593 plazas para la Ertzaintza y las policías locales

El Consejero de Seguridad del Gobierno Vasco, Bingen Zupiria, y la Presidenta de EUDEL, Esther Apraiz - GOBIERNO VASCO

VITORIA, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno Vasco han anunciado una nueva oferta de empleo público de la Euskal Polizia, la séptima conjunta que se convoca, para un total de 593 plazas de agente de la escala básica para la Ertzaintza (430 plazas) y las policías locales (163) de 37 municipios de Euskadi.

El consejero de Seguridad del Gobierno Vasco, Bingen Zupiria, y la presidenta de Eudel y alcaldesa de Derio, Esther Apraiz, han presentado este jueves en rueda de prensa la OPE, enmarcada en el 'Plan de Empleo de la Ertzaintza' que tiene el objetivo de "alcanzar los 8.000 efectivos para 2030 y mantenerlo en el tiempo para ofrecer a la ciudadanía un servicio público eficaz y de calidad".

Zupiria ha destacado la importancia del "trabajo coordinado" de la Euskal Polizia y ha señalado que se seguirán reforzando los pasos dados en los últimos años para "mejorar la coordinación entre ertzainas y policías locales".

"Estas personas que se formarán en la Academia serán las encargadas de garantizar la seguridad de la ciudadanía y deberán hacerlo de manera coordinada. Para ello, la formación que recibirán en la Academia será clave. Los retos y amenazas que tenemos por delante cambian constantemente y debemos dar respuesta a ello con una formación adaptada a esa nueva realidad", ha manifestado.

Así, el consejero de Seguridad ha destacado que la nueva convocatoria servirá para "promover la convivencia entre agentes que trabajarán tanto en la Ertzaintza y las policías locales y poder reforzar la coordinación policial desde el inicio de su formación".

Por su parte, la presidenta de Eudel, Esther Apraiz, ha subrayado que estas convocatorias "son una herramienta fundamental para reforzar las plantillas de las Policías Locales, facilitar el relevo generacional y dar respuesta a las necesidades de los municipios". Asimismo, ha subrayado que compartir los procesos de selección y formación permite "construir desde el inicio el futuro de la cooperación policial".

En este sentido, ha remarcado que "la seguridad ciudadana es una prioridad para los alcaldes y alcaldesas, y avanzar en la coordinación de nuestras policías es una demanda compartida por los ayuntamientos vascos".

SOLICITUDES

La convocatoria de la nueva OPE se ha publicado en el Boletín Oficial del País Vasco y las personas interesadas podrán presentar las solicitudes a partir de mañana, 30 de octubre, y durante 20 días hábiles (hasta el 26 de noviembre). Las solicitudes, para tomar parte en el procedimiento de selección, se presentaran por vía electrónica, a través del Portal de Empleo Público en la dirección electrónica: https://www.euskadi.eus/empleo-publico/

Las personas interesadas en la OPE deberán tener más de 18 y menos de 38 años, disponer del título de Bachiller o una titulación equivalente o superior y cumplir todos los requisitos de la plaza a la que se opte según el cuerpo.

El proceso selectivo de la séptima convocatoria conjunta de la Euskal Polizia se desarrollará bajo la fórmula de concurso oposición. La suma de las puntuaciones de las dos fases, más en su caso los méritos procedentes de la acreditación del conocimiento del euskera determinará el orden de relación de las personas aspirantes

La fase de oposición estará configurada por cinco pruebas: psicotécnica, con cuatro ejercicios para acreditar las aptitudes de razonamiento, percepción, espacial y verbal con preguntas tipo test; y conocimientos, con cuestionario tipo test para dar cuenta de los conocimientos referidos a al temario publicado en las bases.

Por otro lado, la prueba psicotécnica, con test de personalidad general y específico de aptitudes relacionadas con la función; las pruebas de aptitud física, compuestas por cuatro ejercicios para medir desde la flexibilidad a la fuerza física de los aspirantes en cuatro pruebas y la entrevista personal.

En la fase de concurso se valorarán los méritos, incluidos los perfiles lingüísticos. Las personas que aprueben todas las fases de la oposición, y entren dentro del número de plazas convocadas, serán nombradas funcionarios o funcionarias en prácticas y pasarán a realizar el curso de formación en la Academia Vasca de Policía y Emergencias de Arkaute que durará nueve meses.

Tras ese periodo, comenzarán sus prácticas en las ertzain-etxeak correspondientes. Para alcanzar la condición de funcionario de la Ertzaintza las personas aspirantes deben superar tanto el curso de formación en Arkaute como el proceso de prácticas.