El Gobierno Vasco convoca su programa de becas y ayudas para la formación de profesionales sanitarios

VITORIA, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Salud del Gobierno Vasco ha convocado su programa anual de becas y ayudas para la formación de profesionales sanitarios, que está dotado con 180.000 euros.

Las solicitudes podrán presentarse a partir de este próximo martes, 16 de septiembre, y durante el plazo de un mes a través de la web euskadi.eus.

El Departamento de Salud ha planteado una estrategia a medio y largo plazo para aumentar la capacitación del personal del sistema sanitario vasco en su práctica profesional, según ha explicado el Gobierno Vasco en un comunicado.

Esta línea de ayudas, dotada con 180.000 euros, pretende aumentar la capacitación del personal sanitario del Sistema Sanitario Vasco en su práctica profesional.

Así, se concederán becas y ayudas para postgrados en centros estatales o estancias formativas en centros extranjeros, en ambos casos, dirigidos a la adquisición de competencias avanzadas en ámbitos como gestión sanitaria, salud pública, cuidados paliativos, medicina familiar y comunitaria, salud mental, prevención del suicidio; oncología, enfermedades neurodegenerativas; enfermedades raras, género y salud, enfermedades cardiovasculares, envejecimiento y cronicidad, o bioética.

Además, se concederán ayudas para estancias en centros extranjeros con el fin de aumentar conocimientos en todas las áreas relacionadas con el ámbito de las ciencias de la salud.

Podrán acogerse a estas ayudas personas físicas con título universitario, empadronadas en Euskadi desde al menos un año antes, y que no estén realizando formación bajo el sistema de residencia. Se subvencionarán gastos de alojamiento, matrícula y material docente, viajes y manutención, entre otros.

El total de cada beca o ayuda no podrá superar los 1.500 euros mensuales y se concederá para un período máximo de un año, aunque la actividad formativa sea más larga.

El año pasado 33 personas de beneficiaron de las becas y ayudas para la formación de profesionales sanitarios que ofrece el Departamento de Salud. En la convocatoria de 2024 se otorgaron cuatro ayudas para estancias formativas en centros extranjeros y 29 para realizar cursos de posgrado en centros universitarios estatales. El 21% de estas actividades formativas se enfocaron en el fomento y promoción del desarrollo de la medicina familiar y comunitaria.