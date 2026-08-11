El Gobierno Vasco crea el Consejo Asesor de Transformación en Salud

Reunión del 'Pacto Vasco de Salud' - GOBIERNO VASCO

VITORIA, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno Vasco ha creado el Consejo Asesor de Transformación en Salud, un nuevo órgano consultivo que reforzará el asesoramiento estratégico en materia de innovación organizativa y transformación digital del Sistema Vasco de Salud, para afrontar retos como el envejecimiento de la población, el aumento de la cronicidad, la incorporación de nuevas tecnologías y la sostenibilidad del sistema.

El Boletín Oficial del País Vasco (BOPV) publica este martes la Orden por la que el Departamento de Salud crea el Consejo Asesor de Transformación en Salud ante la necesidad de seguir impulsando la transformación del sistema sanitario público de Euskadi.

El Consejo aportará conocimiento experto para orientar las decisiones estratégicas del Departamento de Salud en materia de innovación organizativa y transformación digital. Entre sus funciones figuran el asesoramiento sobre proyectos de transformación, el intercambio de buenas prácticas y el análisis de nuevas tecnologías y modelos organizativos.

El Departamento de Salud ha destacado que, con la creación de este Consejo Asesor, Euskadi se convierte en "la primera comunidad autónoma del Estado en dotarse de un órgano específico de asesoramiento estratégico dedicado a la transformación organizativa y digital del sistema sanitario".

El nuevo Consejo nace con la vocación de incorporar conocimiento experto, favorecer la innovación y orientar las decisiones estratégicas que marcarán la evolución del Sistema Vasco de Salud durante los próximos años. Esta apuesta se verá reforzada con la colaboración internacional impulsada por el Departamento de Salud en materia de transformación sanitaria.

En este marco, Euskadi avanzará en la futura firma de un memorando de entendimiento (MoU) con Finlandia, uno de los países europeos de referencia en innovación y gestión de datos en salud, para "compartir conocimiento, experiencias y buenas prácticas que contribuyan a acelerar la transformación del sistema sanitario".

ÓRGANO MULTIDISCIPLINAR

El Consejo estará presidido por la persona titular de la Viceconsejería de Salud y Transformación Digital y estará integrado por representantes del Departamento de Salud, Osakidetza, Biosistemak, sociedades científicas y asociaciones de pacientes.

Las personas que formen parte del órgano serán designadas atendiendo a criterios de idoneidad profesional, experiencia acreditada y capacidad para aportar una visión multidisciplinar de los procesos de transformación del sistema sanitario, incorporando perfiles especializados en planificación y evaluación sanitaria, gestión asistencial, innovación organizativa, digitalización e investigación en sistemas de salud.

La creación del Consejo Asesor de Transformación en Salud se enmarca en el desarrollo del 'Pacto Vasco de Salud', el acuerdo estratégico impulsado por el Gobierno Vasco para orientar la transformación del sistema sanitario público de Euskadi.

Según ha explicado el Gobierno Vasco, en el marco del pacto, la transformación en salud se configura como un eje transversal que impulsa la innovación organizativa, la transformación digital y la evolución de los modelos asistenciales.

El nuevo Consejo aportará asesoramiento especializado y conocimiento experto para favorecer la coordinación de las iniciativas de innovación y contribuir al desarrollo de las actuaciones previstas. Con este nuevo órgano, el Departamento de Salud contará con un espacio permanente de asesoramiento estratégico que reforzará la planificación y apoyará la toma de decisiones para avanzar hacia un sistema sanitario "más innovador, integrado, sostenible y orientado a las necesidades de la ciudadanía".