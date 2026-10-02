Gobierno Vasco cree que los datos reflejan un mercado laboral vasco "con capacidad para generar empleo"

La viceconsejera de Empleo e Inclusión, Sara Buesa - GOBIERNO VASCO

BILBAO, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La viceconsejera de Empleo e Inclusión, Sara Buesa, cree que los datos del paro y afiliación a la Seguridad Social conocidos este viernes reflejan un mercado laboral vasco "con capacidad para generar empleo y oportunidades". Además, ha destacado que "una parte relevante" del aumento del paro se debe a "nuevas incorporaciones al mercado laboral que buscan su primera oportunidad" o que "hasta ahora no figuraban en los registros".

Tras hacerse públicos los datos relativos al desempleo y a la afiliación a la Seguridad Social en septiembre en Euskadi, Buesa ha destacado que la Comunidad Autónoma ha ganado 10.336 nuevos cotizantes, "el mayor aumento interanual para un mes de septiembre en 19 años".

De esta forma, ha señalado, el País Vasco alcanza los 1.041.618 cotizantes en un mes con 87.112 contratos y un crecimiento interanual de la contratación del 10,3%

La viceconsejera ha apuntado que "este buen comportamiento" de la afiliación "convive con un incremento del paro registrado" ya que las oficinas de Lanbide contabilizaron en septiembre 109.237 personas desempleadas, 2.389 más que en agosto, lo que supone un aumento mensual del 2,24%, y 2.268 personas más que hace un año, un 2,12%.

Para Sara Buesa, el análisis de la combinación de estos datos confirma que existe un mercado laboral vasco "con capacidad para generar empleo y oportunidades", en un mes "marcado también por un importante crecimiento de la contratación".

Según ha manifestado, la evaluación de las cifras muestra que "una parte relevante" del incremento del paro registrado "está relacionada con nuevas incorporaciones al mercado laboral que buscan su primera oportunidad o que hasta ahora no figuraban en los registros".

Este aumento se concentra, especialmente, entre la población más joven y el colectivo sin empleo anterior. "Ambos grupos reúnen tres de cada cuatro nuevas inscripciones registradas durante septiembre", ha dicho la viceconsejera.

Por otra parte, ha apuntado que tanto en el aumento de cotizaciones como en el del paro, "tuvo una incidencia significativa la incorporación a los registros de personas procedentes del proceso de regularización de extranjería".

REGULARIZACIÓN DE EXTRANJEROS

Del total de personas demandantes de empleo vinculadas a este proceso, 2.901 forman parte del paro registrado en septiembre y 1.831 se ocuparon. "Hay que recordar que desde el inicio del proceso ya hay 16.093 afiliados en alta en la Seguridad Social procedentes de la regularización extraordinaria", ha indicado.

Asimismo, ha defendido que superar las 1.041.000 afiliaciones y sumar 10.000 cotizantes en un mes es "una señal positiva", si bien el objetivo del Gobierno vasco "no se limita a incrementar el número de empleos".

Según ha puntualizado, en el Departamento de Economía, Trabajo y Empleo pretenden "que las oportunidades lleguen a todas las personas y que se traduzcan en empleo estable, inclusivo y de calidad". "Por ello, continuaremos prestando especial atención a los colectivos que encuentran mayores dificultades para acceder al empleo", ha concluido.