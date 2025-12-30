Gobierno Vasco cree que ha habido "miedo" por el Estado a que Euskadi pueda tener todo el bloque de la Seguridad Social

Archivo - El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el Lehendakari, Imanol Pradales, en la reunión en el Palacio de Ajuria Enea en Vitoria - IÑAKI BERASALUCE/EUROPA PRESS - Archivo

VITORIA, 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Gobierno Vasco, Maria Ubarretxena, cree que ha habido "miedo" por parte del Estado a que Euskadi sea pionera en disponer de "todo el bloque de la Seguridad Social" y, por ello, se han puesto "obstáculos" a las transferencias pendientes que se iban a cerrar antes de fin de año, entre ellas, las de prestaciones por desempleo y las prestaciones no contributivas de la Seguridad Social.

Tras recordar que es un acuerdo firmado entre el presidente Pedro Sánchez y el Lehendakari, Imanol Pradales, y se tiene que cumplir tal como está comprometido tanto en lo que se refiere a "la letra" como al "espíritu", ha advertido, de nuevo, que no aceptarán "gato por liebre".

En la comparecencia posterior al último Consejo de Gobierno de 2025, Ubarretxena se ha referido al "esfuerzo" que el Ejecutivo vasco ha realizado para completar el Estatuto de Gernika, una de sus "grandes metas para este año", y ha asegurado que, "pese a la evidencia de que no se va a cumplir el plazo comprometido", no caerán "en el derrotismo".

En todo caso, ha reiterado que no van a "aceptar traspasos que no se ajusten plenamente a la letra y al espíritu de los acuerdos alcanzados", y siguen trabajando "para cerrar todos estos acuerdos con plenas garantías jurídicas, técnicas y políticas, de forma que puedan ser certificados en la próxima Comisión Mixta de Transferencias del 16 de enero". "Nuestro compromiso sigue siendo poder culminar el Estatuto de Gernika", ha añadido.

"MALESTAR"

La portavoz del Ejecutivo no ha ocultado su "malestar y sorpresa por cómo se han desencadenado los hechos" y que no se hayan completado la transferencias pendientes antes de concluir este año, y ha recordado que eran materias que ambas administraciones ya tenían acordadas en la comisión bilateral celebrada el pasado mes de julio, y que estuvo presidida por el presidente Pedro Sánchez y el Lehendakari, Imanol Pradales.

"En las comisiones bilaterales se toman acuerdos por escrito, se recoge un acta, y lo que pedíamos era que los acuerdos a materializar en la omisión mixta de transferencias se respetasen, no solo el espíritu, sino el espíritu y la letra de los acuerdos que se rubricaron tanto en julio como en septiembre, relacionados con el traspaso de cinco competencias", ha explicado, en referencia a salvamento marítimo, el centro de verificación de maquinaria de Barakaldo, el seguro escolar, las prestaciones no contributivas de la Seguridad Social, y las prestaciones de desempleo.

Lo que han comprobado, tal como ha expresado, es que, "a última hora, se han producido ciertos obstáculos por parte del Estado", en concreto por parte de un secretario de Estado, "que pone pegas".

A su juicio, "puede ser que quizá, como llega el momento de materializar y de rubricar algo que se va a hacer efectivo en un traspaso, entren miedos de última hora, teniendo en cuenta, además, que Euskadi iba a ser la primera comunidad autónoma en gestionar el SEPE, las prestaciones por desempleo", por lo que se "entraba ya en el ámbito de la Seguridad Social".

"TODO EL BLOQUE DE LA SEGURIDAD SOCIAL"

"El acuerdo que el Estado tiene con Euskadi es del traspaso de todo el bloque de la Seguridad Social, que lo estamos abordando por fases, y que esta primera fase engloba estas transferencias, pero que después tienen que venir otras", ha subrayado.

Por ello, ha asegurado que, "sinceramente", considera "que ha habido un miedo por parte de algunas personas, por parte de un secretario de Estado en particular". "Y lo que no podemos entender es que no se respete un acuerdo que está firmado con el presidente del Estado y el Lehendakari", ha remarcado.

Por ello, ha dicho que se han dado ese plazo hasta el 16 de enero de cara a celebrar la Comisión Mixta de Transferencias. "Esperamos que se respete lo que tenemos pactado y que se lleve a cabo el acuerdo que Euskadi y el Estado tienen comprometido. "¡Pero avisamos, si el 16 de enero lo que se nos pone encima de la mesa no va a respetar el acuerdo, Euskadi no va a firmar, porque como hemos dicho en más de una ocasión que no vamos a aceptar gato por liebre", ha añadido.

Maria Ubarretxena ha precisado que, por ello, han reclamado a Sánchez que "ponga orden en su casa, porque no puede ser que haya secretarios de Estado que manden más que los ministros", sin querer especificar el nombre de esa persona que "está poniendo trabas".

En cuanto a las negociaciones de estas cinco transferencias y las otras cinco, hasta sumar las 10 propuestas elevadas al Ejecutivo del Estado en octubre, ha señalado que han estado trabajando, incluidas las fiestas navideñas, para "poder encauzarlas".

"Sabemos todos que tenemos unos acuerdos que cumplir y que son materias importantes. Por tanto, hemos estado trabajando y hemos estado en comunicación constante con el Gobierno del Estado", ha subrayado.

Recordando las palabras del Lehendakari, ha dicho que a finales de enero "será el momento de hacer una evaluación de cómo están los acuerdos, de qué es lo que se ha conseguido, qué es lo que se ha acordado y hasta qué punto ha habido un incumplimiento o no". "Y ahí valoraremos", ha señalado.

VALORACIÓN 2025

Ubarretxena ha asegurado que este año ha sido "intenso" y el Gobierno Vasco se ha centrado "en las prioridades reales de la ciudadanía vasca, es decir, en la sanidad, la vivienda, la educación, la economía, el empleo, la seguridad o el autogobierno".

Según ha defendido, "esta labor se ha traducido en avances concretos y de mucho calado", y ha citado el acuerdo sobre el Pacto Vasco de Salud, "que fija una hoja de ruta compartida para reforzar el sistema sanitario"; el impulso del Plan Director de Vivienda, "que busca ampliar la oferta y garantizar el acceso, sobre todo a las personas más jóvenes"; el acuerdo regulador alcanzado con la mayoría sindical "que refuerza la calidad de la escuela pública con más apoyos y recursos en los temas"; o la puesta en marcha de la Alianza Financiera Vasca, "que refuerza la economía y el empleo, y que ya ha dado además sus frutos concretos".

También ha subrayado que Euskadi "ha logrado el respaldo de las principales líderes europeos con la Macrorregión Atlántica", lo que reforzará la posición y capacidad vasca "de influir en los debates estratégicos de la Unión".