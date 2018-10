Gobierno Vasco cree que la propuesta de Elkarrekin Podemos "no encaja en el marco presupuestario"

Publicado 09/10/2018 13:08:56 CET

Advierte a EH Bildu que el proyecto Presupuesto es "eminentemente social" y que en su oferta incluye líneas "en las que el Gobierno ya trabaja"

VITORIA, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka, ha asegurado que, en una primera lectura, la propuesta prtesupuestaria de Elkarrekin Podemos "no es encajable en el marco presupuestario al 100%" y su impacto económico, de 1.500 millones de euros, "es elevadísimo". Por otra parte, ha advertido a EH Bildu que el proyecto de las Cuentas es "eminentemente social" y su oferta para incorporar a las Cuentas incluye líneas "en las que el Gobierno ya trabaja".

Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Erkoreka ha recordado que el consejero de Hacienda y Economía, Pedro Azpiazu, ha tenido ya un primer contacto con los grupos parlamentarios "con el fin de explorar las posibilidades en torno al Presupuesto y para recabar su opinión".

Ha añadido que, durante estos días, los contactos están siendo "más formales" y en estas reuniones les está transmitiendo el "marco económico presupuestario en el que se está moviendo el Gobierno". En esta ronda, Azpiazu se ha entrevistado ya con EH Bildu y Elkarrekin Podemos y este miércoles lo hará con el PP.

Erkoreka ha valorado "la actitud" de los tres grupos parlamentarios de la oposición para estudiar las propuestas del Gobierno, "negociar y, si es posible, acordar". El ejecutivo, por su parte, analizará todas las propuestas que procedan de los grupos parlamentarios, desde el punto de vista de "si son realistas, viables y que se ajusten al marco presupuestario".

Según ha señalado, por el momento, el Gobierno solo ha recibido la propuesta de Elkarrekin Podemos y, aunque no la ha analizado "en profundidad", sí considera que "lo que puede suponer de incremento en el gasto público" sería de unos 1.500 millones de euros.

"Se pueden hacer una idea de lo que esto supone de realismo, de la viabilidad y del acomodo al ajuste presupuestario" o su "encuadre en el marco legislativo", con sus "limitaciones" en lo que respecta al déficit y al endeudamiento.

Josu Erkorera considera que, en una "primera aproximación", la propuesta de Elkarrekin Podemos "no es encajable en el marco presupuestario al 100%" porque hace "unas previsiones que supondrían un impacto económico importantísimo". No obstante, ha insistido en que no se cierra a la negociación y espera "aproximar posiciones con todos los grupos para que se puede cerrar un acuerdo".

EH BILDU

Respecto a la propuesta de EH Bildu, ha recordado que la coalición soberanista ha emplazado a concretar su propuesta hasta después del jueves, día en que se reunirá el Consejo Vasco de Finanzas, por lo que el Gobierno aguardará a que "la formule".

No obstante ha recordado que habló de "unas líneas en el ámbito de la política social que el Gobierno ya viene trabajando". "Euskadi tiene una consideración en Europa por su equilibrio y apuesta social, muy por delante del grueso de las comunidades autónomas del Estado, y hablar de un giro social en un presupuesto eminentemente social entraña una explicación y concreción de las propuestas que se plantean", ha añadido.

