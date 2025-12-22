Gobierno Vasco dedica 4,7 millones de euros a impulsar la intervención social del tercer sector

VITORIA, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno Vasco ha aprobado la Orden del Departamento de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico por la que se establecen las bases y se convocan para 2026 las subvenciones para el fomento de actividades del tercer sector social en el ámbito de la intervención social en la Comunidad Autónoma de Euskadi, por un montante total de 4.792.480 euros.

La portavoz del Gobierno Vasco, María Ubarretxena, ha explicado que la convocatoria se articula en tres líneas ordinarias, siendo la primera de apoyo a actividades de intervención social con personas, familias, grupos y comunidades, orientadas a la autonomía personal y la integración comunitaria.

Por otro lado, las ayudas pretenden impulsar las actividades para incrementar la acción voluntaria y la participación asociativa, así como el fomento de iniciativas para la producción y adquisición de conocimiento útil para la intervención social (formación, investigación, publicaciones, documentación y eventos técnicos), incluyendo la difusión del conocimiento hacia otros agentes.

La dotación económica prevista para 2026 asciende a 4.792.480 euros, distribuida por líneas: 3.743.480 euros (Línea 1), 599.000 euros (Línea 2) y 450.000 euros (Línea 3), incorporando créditos de pago para 2026 y créditos de compromiso para 2027, según cada línea.

La Orden introduce, además, ajustes para facilitar la gestión y favorecer el alcance de la convocatoria a proyectos de mayor envergadura. Esta convocatoria se enmarca en el impulso al tercer sector y al desarrollo social y comunitario, reforzando la capacidad de las entidades para sostener proyectos con impacto directo en la cohesión social.