El Gobierno Vasco deniega las 19 solicitudes pendientes de Solaria en Álava

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VITORIA, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno Vasco ha denegado las solicitudes de autorización administrativa previa de los 19 proyectos de plantas fotovoltáicas impulsadas por la empresa Solaria Eguzki Sorkuntza en tramitación en Álava, al haber caducado los permisos de acceso y conexión a la red otorgados previamente por Red Eléctrica de España para estos parques.

En la resolución que publica este viernes el Boletín Oficial del País Vasco (BOPV), el Departamento vasco de Industria, Transición Energética, y Sostenibilidad, deniega las correspondientes autorizaciones administrativas previas.

La solicitud rechazada hace referencia a los 19 proyectos con un total 920 MW de potencia planeados por la citada empresa, que preveían compartir infraestructura de evacuación con otros tres impulsados también por Solaria a través de un tendido eléctrico hasta una subestación en Zierbena (Bizkaia) y que decayeron con anterioridad.

El Ejecutivo vasco argumenta "la caducidad de los permisos de acceso y conexión" a la red de transporte realizada por Red Eléctrica de España S.A. de la totalidad de los proyectos.

"Tanto el procedimiento contencioso-administrativo contra la inactividad y falta de impulso de la administración, como los conflictos de acceso iniciados por dicha promotora, no suspenden el efecto de la caducidad de los permisos de acceso y conexión, siendo esta caducidad el fundamento para la denegación y archivo de las solicitudes de autorización administrativa previa de los proyectos", recoge la resolución.

Por otro lado, menciona que, en dos momentos, la empresa pidió la paralización de los trámites de información pública para analizar distintos cambios normativos y señala que la demora que provocó este parón "no puede imputarse, en modo alguno, a falta de diligencia o inactividad en la tramitación del expediente por parte de la administración".

Contra esta resolución se podrá interponer recurso de alzada ante la viceconsejera de Transición Energética, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de la notificación.