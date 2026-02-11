Gobierno Vasco denuncia que la reforma del Estatuto Marco amenaza la "viabilidad" de los servicios de salud autonómicos

Alberto Martínez - GOBIERNO VASCO

VITORIA, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Salud del Gobierno Vasco, Alberto Martínez, ha manifestado su desacuerdo con el procedimiento seguido por el Ministerio de Sanidad en la elaboración del Anteproyecto de Ley de Reforma del Estatuto Marco del Personal de los Servicios de Salud, una norma que, según ha destacado, "ignora la especificidad del colectivo médico y pone en riesgo la viabilidad de los servicios autonómicos" de salud.

Durante su intervención en el Consejo Interterritorial celebrado este miércoles, el consejero de Salud ha subrayado la falta de "un proceso de participación efectivo y de diálogo estructurado con los y las profesionales del sector sanitario, especialmente con el colectivo médico".

En un comunicado, Martínez ha afirmado que el anteproyecto "no reconoce adecuadamente" al colectivo de médicos "ni en sus funciones ni en sus condiciones de trabajo".

En referencia a las jornadas de huelga convocadas para la próxima semana por los médicos y médicas en distintas comunidades autónomas, el consejero ha destacado que "este malestar generalizado refleja la creciente preocupación del personal facultativo ante una reforma elaborada sin escucha ni consenso".

En este sentido, ha lamentado que el enfoque del anteproyecto "no incorpora la realidad asistencial ni las necesidades específicas del personal facultativo, pese a que se trata de un grupo profesional con una alta responsabilidad e impacto en la prestación sanitaria".

"NO EXCLUYENTE"

El consejero ha insistido en la necesidad de un marco regulatorio "que reconozca la especificidad funcional, competencial y organizativa" de todos los colectivos que integran el sistema, "sin carácter excluyente" y que contemple de forma expresa "la especificidad inherente al ejercicio profesional médico".

Martínez ha advertido de que el texto presentado por el Ministerio de Sanidad introduce medidas de impacto relevante, como la modificación de jornadas y tiempos de guardia, "sin acompañarlas de la preceptiva memoria económica ni de dotación presupuestaria adicional".

Asimismo, ha echado en falta que se indique "el impacto sobre el modelo organizativo y la capacidad asistencial en los diferentes servicios y niveles asistenciales". Para el Departamento de Salud, "imponer obligaciones retributivas o estructurales sin respaldo financiero vulnera el principio de lealtad institucional y el principio de reconocimiento competencial, que es exclusivo del Ministerio, y compromete la sostenibilidad económico-financiera de los servicios de salud autonómicos".

AGRAVIO COMPARATIVO

Martínez ha destacado la persistencia de cuestiones "no resueltas" que competen directamente al Gobierno de España, como la aplicación de coeficientes reductores para la jubilación anticipada del personal médico, teniendo en cuenta que las jornadas de guardias son obligatorias, tal y como ya se ha reconocido a otros colectivos. "La falta de avance en este ámbito supone un agravio comparativo injustificado hacia un colectivo que ejerce una labor de elevada responsabilidad y penosidad", ha señalado.

El consejero de Salud ha dicho, además, que la reforma del Estatuto Marco debe ser fruto de un proceso de consenso técnico y político, y ha exigido al Ministerio de Sanidad que "asuma su responsabilidad institucional" impulsando un texto que "respete las realidades asistenciales y organizativas del Sistema Nacional de Salud", y que "garantice condiciones laborales adecuadas y sostenibles para el personal médico".

"El Ministerio de Sanidad debe escuchar, dialogar y construir soluciones compartidas. Solo así se podrá reforzar el sistema público y asegurar su sostenibilidad", ha advertido el consejero, quien ha instado a la ministra Mónica García a "abrir cuanto antes un canal de diálogo real" con las organizaciones representantes del colectivo médico, en un momento en que las protestas y las jornadas de huelga "evidencian un deterioro de confianza que requiere respuestas urgentes y constructivas".