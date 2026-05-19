El Gobierno Vasco destina 1,64 millones de euros a ayudas a la producción de las artes escénicas

VITORIA 19 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno Vasco ha aprobado una convocatoria de subvenciones dotada con 1,64 millones de euros y destinada a la producción de las artes escénicas, teatro, danza y circo, de carácter profesional. La partida asignada a este programa se distribuirá en 972.000 euros para producciones teatrales, 548.000 para danza y 174.000 euros para producciones de circo.

Las producciones deberán estrenarse entre el 1 de julio de 2026 y hasta el 31 de octubre de 2027. Los proyectos de producción destinados a ser programados en la calle podrán ser estrenados a partir del 15 de mayo de 2026.

Además, han de ser proyectos que se presenten en una gira concertada con teatros de SAREA (Red Vasca de Teatros), a realizarse en los cuatro meses siguientes al estreno de la producción en alguno de los teatros de Sarea.

En la convocatoria del 2025, el Departamento de Cultura y Política Lingüística concedió 52 ayudas a la producción de artes escénicas. De esa forma, se apoyaron seis producciones realizadas con circuito concertado; se concedieron 20 subvenciones en el área de subvenciones a producciones; se concedieron 19 ayudas en el área de producciones; y 7 ayudas más para actividades bianuales.