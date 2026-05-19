El Gobierno Vasco destina 25 millones al mantenimiento del empleo y el relevo generacional en la enseñanza concertada

VITORIA, 19 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno Vasco ha aprobado una convocatoria de ayudas dotada con 25,3 millones de euros y dirigida a los centros educativos privados concertados para el mantenimiento del empleo y el rejuvenecimiento de las plantillas docentes, ante el descenso demográfico y la consiguiente disminución del alumnado matriculado durante los cursos 2024-2025 y 2025-2026.

La financiación tendrá carácter plurianual, entre 2026 y 2029, dado que parte de los costes asociados a las jubilaciones parciales vinculadas a contratos de relevo se prolongan hasta que el profesorado accede a la jubilación total.

Las ayudas permitirán apoyar la recolocación del profesorado que haya perdido su puesto de trabajo como consecuencia de la reducción de aulas derivada del descenso del alumnado. En estos casos, el Departamento de Educación financiará los costes asociados a la antigüedad del profesorado recolocado o, cuando no sea posible dicha recolocación, las indemnizaciones correspondientes. La convocatoria cubre costes laborales específicos derivados de estas situaciones que no forman parte del módulo ordinario del concierto educativo.

La medida busca minimizar el impacto laboral de la evolución demográfica y contribuir a mantener la estabilidad de los equipos docentes, un aspecto que Educación considera "clave" para el buen funcionamiento de los centros y para ofrecer una atención educativa cercana y de calidad al alumnado.

El programa incluye también ayudas destinadas al rejuvenecimiento de las plantillas docentes mediante jubilaciones parciales asociadas a contratos de relevo. En concreto, el Departamento de Educación financiará los sobrecostes de Seguridad Social derivados de estos contratos.

Con esta medida se pretende favorecer el relevo generacional en los centros educativos, facilitando la incorporación de profesorado más joven y contribuyendo a mantener equipos docentes preparados para afrontar los retos de la transformación educativa.

El programa se dirige al profesorado de enseñanzas concertadas no universitarias de Euskadi que imparte docencia curricular en Educación Infantil, Primaria, ESO, Bachillerato y Formación Profesional.

El Gobierno Vasco ha recordado que el descenso de la natalidad y la evolución demográfica están teniendo un impacto progresivo en la matrícula de los centros educativos. Ante esta realidad, el Departamento de Educación desarrolla medidas orientadas a gestionar esta transición de manera ordenada, priorizando la calidad educativa, la estabilidad de los centros y el acompañamiento al profesorado.