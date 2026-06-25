El Gobierno Vasco destina 27 millones en ayudas a la conciliación para "responder a las dificultades de las familias"

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VITORIA, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno Vasco destinará este año 27 millones de euros en ayudas a las políticas de conciliación de la vida personal, familiar y laboral, para "responder a las dificultades de las familias" y porque "conciliar sigue siendo una dificultad cotidiana para miles de personas ocupadas en Euskadi, con un claro impacto de género".

El Departamento de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico ha explicado que, según la encuesta sobre la conciliación de la vida laboral, familiar y personal 2025 publicada por Eustat, el porcentaje de personas ocupadas que declara tener grandes dificultades para conciliar ha aumentado respecto a 2024 en los tres ámbitos analizados.

En concreto, el 29,6% afirma tener grandes dificultades para compatibilizar su vida laboral con la crianza de hijos e hijas; el 36,7% las tiene para atender a personas dependientes; y el 27,5% para disponer de tiempo para actividades personales.

La consejera de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico, Nerea Melgosa, ha señalado que estos datos "confirman que la conciliación no es un asunto privado de cada familia, sino una cuestión de país, de igualdad y de bienestar comunitario". "Cuando una familia no puede conciliar, se resiente la crianza, se resiente el cuidado, se resiente la igualdad entre mujeres y hombres, y se resiente también el proyecto vital de las personas jóvenes y adultas", ha subrayado.

El informe de Eustat vuelve a constatar que las mujeres siguen asumiendo una mayor carga de cuidados y tareas domésticas. Las mujeres ocupadas con hijos e hijas menores de 15 años dedican, de media, 1,3 horas más al día que los hombres al cuidado de menores.

En el cuidado de personas dependientes, la diferencia es de 0,7 horas diarias, y en las tareas del hogar, de 0,6 horas más cada día. Además, el 41,8% de las mujeres declara grandes dificultades para compatibilizar el trabajo con el cuidado de personas dependientes, frente al 31,1% de los hombres.

"Estos datos nos obligan a insistir en dos ideas: la conciliación tiene que ser real y la conciliación tiene que ser corresponsable. No puede seguir descansando mayoritariamente sobre las mujeres. Las políticas públicas deben ayudar a las familias, pero también deben empujar un cambio cultural y social", ha reivindicado Melgosa.

En esa línea, el Departamento de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico ha impulsado el nuevo Decreto 83/2026, de 26 de mayo, sobre ayudas para la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, publicado el pasado 19 de junio. La nueva normativa mejora las cuantías de las ayudas en un 10% y refuerza especialmente el apoyo a las familias que se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad o con mayores necesidades de cuidado.

Así, las ayudas económicas se incrementan en un 30% en el caso de familias numerosas, familias monoparentales, unidades familiares con personas con dependencia o discapacidad y unidades familiares con personas víctimas de violencia de género o violencia sexual.

REDUCCIÓN DE JORNADA

El decreto introduce, además, una novedad especialmente orientada a fomentar la corresponsabilidad entre progenitores. Se subvencionan las reducciones de jornada a partir de un porcentaje mínimo del 33%, pero ese porcentaje podrá alcanzarse mediante la suma de las reducciones de ambas personas progenitoras. De este modo, por ejemplo, podrá subvencionarse una situación en la que una persona progenitora reduzca su jornada un 20% y la otra un 13%.

"Queremos que la conciliación no signifique que una sola persona, normalmente la madre, reduce su jornada, su salario y sus oportunidades profesionales. Queremos facilitar que ambos progenitores puedan implicarse, compartir tiempos de cuidado y construir hogares más corresponsables", ha indicado la consejera.

La nueva normativa aumenta también los límites máximos de disfrute de las excedencias y reducciones de jornada subvencionables. En el caso de las familias monoparentales no existen límites máximos de disfrute dentro de los márgenes de edad establecidos y se subvencionarán las excedencias hasta que el hijo o hija cumpla 3 años y las reducciones de jornada hasta que cumpla 12 años.

El decreto incorpora, asimismo, a las personas acogedoras de menores, cuyas excedencias y reducciones de jornada también podrán ser subvencionadas. Con ello, el Gobierno Vasco quiere reconocer la diversidad de realidades familiares y de cuidado existentes en Euskadi.

El departamento considera especialmente relevante la evolución de la presencia de hombres entre las personas solicitantes de ayudas por excedencias y reducciones de jornada para el cuidado de hijos e hijas. En 2010, representaban el 6,7% de las solicitudes y en 2025 han alcanzado el 17,4%. Aunque la evolución es positiva, el dato evidencia que "queda camino por recorrer para lograr una corresponsabilidad plena".

"Cada vez hay más hombres que solicitan ayudas para cuidar, pero todavía no son suficientes. La corresponsabilidad no se proclama, se practica. Y para practicarla hacen falta recursos, derechos, tiempo y una estructura pública que acompañe", ha afirmado Melgosa.

La nota de Eustat también recoge que el 23,3% de las mujeres ocupadas considera que la maternidad puede suponer una desventaja en términos de promoción laboral, frente al 10,4% de los hombres que considera que la paternidad puede tener un impacto negativo en su carrera profesional. Del mismo modo, el temor a que solicitar excedencias o reducciones de jornada perjudique la trayectoria profesional es mayor entre las mujeres que entre los hombres.

Para el Departamento de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico, estos datos muestran que las políticas de conciliación deben actuar en una doble dirección, la de apoyar económicamente a las familias y contribuir a reducir las desigualdades que penalizan profesionalmente a quienes cuidan.

"CUIDAR SOSTIENE LA VIDA"

La consejera ha subrayado que "cuidar no puede ser una penalización laboral, ni una renuncia económica, ni una carga invisible". "Cuidar sostiene la vida, sostiene las familias y sostiene la comunidad. Por eso, las instituciones tenemos la obligación de reconocerlo, apoyarlo y repartirlo mejor", ha manifestado.

Melgosa ha asegurado que "facilitar que las personas puedan desarrollar sus proyectos vitales, tener hijos e hijas si así lo desean, cuidar sin empobrecerse y trabajar sin renunciar a la vida personal y familiar es, para el Ejecutivo, una condición necesaria para avanzar hacia una Euskadi más igualitaria, cohesionada y con mayor calidad de vida".

"El reto demográfico no se aborda únicamente con discursos. Se aborda con políticas concretas, con presupuesto, con ayudas directas y con medidas que hagan más fácil la vida diaria de las familias. Estos 27 millones de euros son una inversión en bienestar, en igualdad y en futuro", ha concluido Melgosa.