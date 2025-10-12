Gobierno Vasco destina 620.000 euros a la conservación, restauración o mejora de la diversidad biológica y geológica

BILBAO 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Departamento vasco de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad destina 620.000 euros a acciones que contribuyan a la conservación, restauración o mejora de la diversidad biológica y geológica de Euskadi, desarrolladas por entidades locales, entidades con personalidad jurídica propia pertenecientes al sector público local y agencias de desarrollo local.

Según recoge la convocatoria de ayudas, que pueden ser solicitadas hasta el próximo día 24, se dotará la restauración, mejora o gestión para la conservación de hábitats naturales de interés comunitario o regional, incluyendo el control de la flora exótica invasora catalogada, si se acompaña de actuaciones para fomentar la recuperación del hábitat natural.

Se priorizarán las acciones que se lleven a cabo sobre hábitats cuyo interés para la conservación sea más alto, debido a su singularidad o por presentar un estado de conservación más deficiente, tales como los bosques de ribera, bosques autóctonos, marismas, hábitats hidroturbosos, humedales, etc.

Se subvencionarán también los proyectos de protección y conservación de especies de flora y fauna silvestre amenazada a escala comunitaria o regional, así como actuaciones que contribuyan directamente a la conectividad ecológica del territorio y al fomento de la infraestructura verde, como pueden ser, entre otros, el fomento de la conexión entre zonas de interés para la biodiversidad a escala local o la creación de setos.

Otras actuaciones susceptibles de recibir ayudas son las de recuperación de áreas ambientalmente degradadas para el fomento de la biodiversidad, así como las de protección o conservación de los lugares de interés geológico presentes en el ámbito territorial de la entidad local, priorizando aquellos identificados en el Inventario de Lugares de Interés Geológico de la Comunidad Autónoma del País Vasco, en los inventarios del Geoparkea y de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai, en los planes territoriales parciales, en los planes generales de ordenación urbana o los bienes de interés cultural (lugares de interés geológico de interés cultural como algunos yacimientos paleontológicos).

Por último, se contemplan en el programa de ayudas las actuaciones de limpieza de residuos (plásticos, basuras y asimilables) de riberas y cauces, siempre y cuando se realicen en el marco de los protocolos de colaboración suscritos entre la entidad local solicitante y la Uraren Euskal Agentzia/Agencia Vasca del Agua.