El Gobierno Vasco destina un millón de euros a promover la incorporación de mujeres a puestos productivos en industria

VITORIA, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno Vasco ha puesto en marcha, a través de SPRI, el Proyecto Transformador 'Emakumea Industriara', una iniciativa dotada con un millón de euros y destinada a promover la incorporación de mujeres a puestos productivos de empresas industriales de Euskadi mediante itinerarios de formación vinculados a compromisos reales de contratación.

Este nuevo programa piloto se destinará a la formación y becas e inicialmente se canalizará a través de entre cinco y siete proyectos locales, según ha informado el consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad, Mikel Jauregi, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de este martes.

Otro de los objetivos de esta iniciativa es responder a la necesidad de talento en la industria de Euskadi y ampliar la participación de las mujeres en un sector en el que siguen estando infrarrepresentadas, dado que actualmente suponen un 21,7%, porcentaje notablemente inferior en los puestos de producción industriales de las mujeres a pie de taller.

Jauregi ha destacado que la industria "ofrece empleo de calidad" y que "la baja presencia de la mujer supone uno de los mayores factores de desigualdad laboral en nuestro país". En este sentido, ha señalado que "luchar contra la infrarrepresentación de la mujer en la industria es luchar por la equidad entre los hombres y mujeres en Euskadi".

Para poner en marcha el proyecto 'Emakumea Industriara', el Gobierno Vasco ha movilizado a tres departamentos: Industria, Educación y Empleo, a través de los programas de formación de Lanbide-Servicio Público Vasco de Empleo.

CAMBIO DURADERO

El objetivo es cambiar estructuralmente la base de talento de la industria vasca, conectando igualdad, competitividad y relevo generacional. De esta forma se busca generar un cambio duradero en la composición del sector industrial, incorporando nuevas profesionales y contribuyendo a asegurar el relevo generacional y las capacidades que necesitará Euskadi para su futuro industrial.

Los Proyectos piloto contarán con la colaboración de las agencias de desarrollo locales y asociaciones industriales, con una duración máxima de seis meses. La convocatoria del programa se abrirá en los próximos días.

Las candidaturas deberán presentar la oferta formativa y los puestos de trabajo a cubrir. Las participantes recibirán formación enfocada a necesidades de la industria local y, como novedad, recibirán una beca de hasta 1.000 euros mensuales durante el período de formación.

Con la experiencia que se logre con estos pilotos, el próximo año se pondrá en marcha un programa que alcance a todo Euskadi y que sirva para seguir impulsando la Industria en Euskadi y la creación de puestos de trabajo para las mujeres en el sector industrial.