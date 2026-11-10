Gobierno Vasco destinará 1,5 millones de euros a la transformación del muro de San Bartolomé, en San Sebastián - IREKIA

SAN SEBASTIÁN, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno Vasco destinará 1,5 millones de euros a la transformación del muro de San Bartolomé, en San Sebastián. La aportación de la viceconsejería de Planificación Territorial y Agenda Urbana se distribuirá en dos anualidades, con 750.000 euros consignados en el presupuesto de 2027 y otros 750.000 euros en el de 2028.

Esta inversión permitirá impulsar una actuación de regeneración urbana y ambiental que convertirá el actual muro de la calle Easo en una "gran infraestructura verde, mejorando su integración paisajística y dando respuesta a una demanda histórica del vecindario". También contribuirá a reducir la temperatura del entorno.

La intervención, promovida por el departamento de Mantenimiento y Servicios Urbanos del Ayuntamiento de San Sebastián, cuenta con un anteproyecto elaborado a partir de un estudio de viabilidad técnico-económica realizado este año.

El análisis ha examinado tanto las condiciones estructurales del muro como las posibilidades de incorporar vegetación sobre su configuración actual y ha concluido que su disposición en bancadas permite desarrollar "un sistema de jardín vertical mediante estructuras horizontales adaptadas al propio paramento".

El proyecto contempla la creación de una infraestructura verde de cerca de 1.700 metros cuadrados de superficie vegetal, además de completar la estabilización de los tramos del muro pendientes de reforzar.

El consejero de Vivienda y Agenda Urbana, Denis Itxaso, ha destacado el carácter "transformador" de la iniciativa y su contribución a "un nuevo modelo de desarrollo urbano". Según ha explicado, "el muro de San Bartolomé es un buen ejemplo de cómo podemos convertir una infraestructura urbana de gran impacto visual en una oportunidad para incorporar naturaleza, mejorar el paisaje y generar espacios más amables para la ciudadanía".

"Se trata de transformar lo existente, aprovechar las oportunidades de nuestro entorno urbano y demostrar que la sostenibilidad también puede ser protagonista en los espacios más consolidados de nuestras ciudades", ha defendido.

El consejero ha incidido también en que la transformación de San Bartolomé "demuestra que la cooperación institucional es fundamental para materializar iniciativas que combinan regeneración urbana, innovación ambiental y mejora del espacio público".

RENATURALIZACIÓN DE DONOSTIA

Por su parte, el concejal delegado de Mantenimiento y Servicios Urbanos y Medio Ambiente del Ayuntamiento de San Sebastián, Iñigo García, ha agradecido al Gobierno Vasco su compromiso económico con una actuación "largamente planteada" para este entorno.

García ha recordado que la mejora del muro de San Bartolomé responde también a una demanda trasladada durante años por los vecinos del entorno. "No se trata simplemente de mejorar la imagen de un muro, sino de transformar un elemento de gran presencia en la ciudad en una infraestructura verde que aporte naturaleza, biodiversidad y calidad urbana al centro de Donostia", ha explicado.

El concejal donostiarra ha incidido en que la actuación forma parte de la apuesta municipal por la renaturalización de los espacios urbanos y la incorporación de soluciones ambientales innovadoras.

FRANJAS HORIZONTALES AJARDINADAS

El proyecto aprovechará la configuración en bancadas del actual muro de San Bartolomé para incorporar diferentes franjas horizontales ajardinadas, instaladas sobre una subestructura metálica y adaptadas a los distintos niveles del paramento. La vegetación combinará plantas vivaces con distintas especies trepadoras, que irán cubriendo progresivamente la superficie del muro.

En su máximo desarrollo, el jardín podrá alcanzar aproximadamente 1.677 metros cuadrados de superficie vegetal, generando un paisaje cambiante a lo largo del año, con diferentes niveles de frondosidad, colores, texturas y floraciones en función de cada estación. La zona inferior del muro, comprendida entre la acera y la primera bancada, permanecerá libre para evitar interferencias con el tránsito peatonal.

El jardín contará con un sistema automatizado de riego por goteo, apoyado en sensores que registrarán variables como la exposición solar, las precipitaciones y la temperatura. Su configuración modular permitirá, además, reemplazar individualmente los elementos del jardín en caso de necesidad.

La intervención no se limitará a la instalación del jardín vertical, sino que permitirá completar los trabajos de estabilización del muro en aquellos tramos que todavía no han sido reforzados, dando continuidad a las actuaciones ejecutadas anteriormente en otras zonas.

Para ello, el estudio técnico ha analizado las condiciones geotécnicas de la zona norte y ha predimensionado el sistema de sostenimiento necesario, mediante una solución de características similares a la ya ejecutada en la parte estabilizada del muro.

Asimismo, el proyecto contempla incorporar un sistema de iluminación ornamental que permitirá poner en valor durante las horas nocturnas tanto el propio muro como la nueva vegetación, reforzando la presencia de este elemento en el paisaje urbano. La actuación incorporará también sensores para medir parámetros como la temperatura ambiental y la contaminación atmosférica.