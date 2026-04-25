El Gobierno Vasco dota con hasta 18.000 euros la creación de nuevos negocios turísticos

Archivo - Las pernoctaciones en alojamientos extrahoteleros crecen un 4,4% en noviembre en Cantabria - EUROPA PRESS - Archivo

VITORIA 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Departamento vasco de Turismo, Comercio y Consumo dota con hasta 18.000 euros la creación de nuevos negocios turísticos y concede hasta 15.000 euros en ayudas a la mejora de la competitividad de las empresas turísticas, en el marco del programa EMET 2026, de ayudas al emprendimiento y a la mejora de la competitividad de las empresas turísticas.

Según recogen las bases de la convocatoria de ayudas, a la que se pueden presentar solicitudes hasta el próximo 15 de mayo, está dotada con 1,2 millones de euros. Estas subvenciones buscan apoyar la creación de nuevos negocios turísticos en Euskadi que favorezcan el desarrollo local, así como las actuaciones dirigidas a impulsar la mejora de la competitividad de las empresas turísticas, mediante el apoyo a la innovación tecnológica, a la mejora y optimización de su oferta turística, y/o a su adecuación hacia un turismo seguro, sostenible, responsable y accesible.

La dotación para emprendimiento para la creación de nuevos negocios turísticos es de 500.000 euros, mientras que la mejora de la competitividad de las empresas turísticas contará con 785.000 euros.

Las beneficiarias de este programa serán las empresas turísticas de alojamiento, restauración, empresas turísticas de mediación, de transporte turístico, empresas de turismo activo, organizadoras profesionales de congresos (OPC), guías de turismo y titulares de las áreas especiales de acogida para autocaravanas.

Para ser subvencionable, la creación de nuevos negocios turísticos debe conllevar una inversión mínima de 10.000 euros, para optar a una ayuda máxima de 18.000 euros. En el caso de las ayudas a la mejora de la competitividad de las empresas turísticas, la inversión mínima admitida es de 5.000 euros para poder obtener una subvención máxima de 15.000 euros.