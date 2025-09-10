El Gobierno Vasco entrega a la familia los restos de una nueva víctima de la prisión franquista de Orduña

La familia ha inhumado los restos de Frías Martín en el cementerio de Alfarnate - GOBIERNO VASCO

El malagueño Juan Frías Martín falleció hace 84 años en esta cárcel, tras ser condenado por 'auxilio a la rebelión'

VITORIA, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consejera vasca de Justicia y Derechos Humanos, María Jesús San José, se ha trasladado a la localidad malagueña de Alfarnate para entregar a la familia los restos mortales de Juan Frías Martín, fallecido hace 84 años en la prisión franquista de Orduña.

Este miércoles, acompañada también por el alcalde de la localidad, Juan Jesús Gallardo, la familia ha inhumado los restos de Frías Martín en el cementerio de Alfarnate, según ha informado el Gobierno Vasco en un comunicado.

Juan Frías Martín, natural y vecino de esta localidad malagueña, estaba casado, y tenía cinco hijos, de los que sobreviven dos. Precisamente, la muestra de ADN donada por los hijos en junio de este año ha permitido culminar el proceso de identificación con rapidez debido al grado de parentesco.

Con esta nueva identificación, son ya 18 las víctimas de la Prisión Central de Orduña identificadas genéticamente y entregadas a sus respectivas familias, de un total de 93 personas recuperadas en este cementerio desde 2014. Gogora continúa trabajando en la identificación genética de los 75 restantes.

Juan, agricultor en Alfarnate su localidad natal, fue acusado de 'auxilio a la rebelión' y condenado por Consejo de Guerra a doce años y un día de reclusión en mayo de 1937. En noviembre de 1939 ingresó en la Prisión Central de Orduña procedente de la Prisión Provincial de Málaga. Falleció en Orduña el 31 de marzo de 1941 a los 39 años de edad.

TAREAS DE IDENTIFICACIÓN

Para continuar con las labores de identificación, Gogora ha hecho un llamamiento a los familiares de desaparecidos para que se pongan en contacto con este instituto.

Para que la identificación genética sea posible es necesario comparar muestras de ADN de descendientes de fallecidos con muestras extraídas de los restos óseos.

Estas muestras familiares permiten ampliar el banco de ADN de Gogora y aumentar la probabilidad de identificación, ya que muchas veces es necesario aportar más de una muestra de un familiar vivo para concluir la identificación.