Gobierno Vasco entrega el primer certificado Eraiki Label a una promoción de 33 viviendas protegidas en Sopela (Bizkaia)

Fachada de la promoción de 33 viviendas protegidas en Sopela que ha recibido el primer certificado Eraiki Label - GOBIERNO VASCO

BILBAO, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Vivienda y Agenda Urbana del Gobierno Vasco, Denis Itxaso, ha presidido este viernes la presentación de EraikiHUB en Euskadi y el acto de entrega del primer certificado Eraiki Label a la promoción de 33 viviendas de protección pública de Visesa en Sopela (Bizkaia).

El edificio, de reciente construcción, ha alcanzado un grado de industrialización cercano al 90% y se convierte en el primero en recibir este sello, que acredita que la vivienda ha sido diseñada y ejecutada conforme a los estándares del modelo constructivo industrializado.

La jornada ha reunido en el propio edificio a la alcaldesa del municipio, Guruzne Carrasson, representantes del Gobierno Vasco, empresas promotoras y constructoras, centros tecnológicos y agentes del ecosistema de industrialización, poniendo en valor el trabajo conjunto que ha hecho posible tanto la promoción como el despliegue del EraikiHUB.

Durante la apertura institucional, Denis Itxaso ha subrayado que la industrialización de la construcción constituye "una de las palancas estratégicas para responder al desafío del acceso a la vivienda". "Con el EraikiHUB y el primer certificado Eraiki Label queremos demostrar que la construcción industrializada no es una aspiración, sino una realidad que ya está produciendo vivienda de calidad en Euskadi", ha destacado.

La presentación del certificado Eraiki Label ha corrido a cargo de Tecnalia. Este instrumento establece estándares técnicos comunes para los proyectos industrializados y valida que las viviendas han sido diseñadas y ejecutadas conforme a criterios de producción industrial, interoperabilidad y trazabilidad digital.

El certificado busca además generar confianza en el mercado, reducir riesgos para inversores y entidades financieras y facilitar la financiación de proyectos basados en sistemas constructivos industrializados.

El acto de entrega del primer certificado ha reunido a los tres agentes que han hecho posible la promoción de Sopela: Visesa como promotora, representada por Carlos Quindós; la constructora Viuda de Sainz; y el equipo proyectista. El certificado reconoce el trabajo conjunto de todos ellos en la materialización de un edificio que cumple los requisitos del modelo industrializado.

La presentación detallada de la promoción ha sido a cargo de Nerea Morgado Juez, directora del área técnica de Visesa, quien ha explicado las características constructivas del edificio y el proceso de industrialización aplicado.

ERAIKIHUB Y SU HOJA DE RUTA

La presentación de EraikiHUB ha corrido a cargo de Marta Epelde Merino, directora general de BUILD:INN, quien ha explicado el modelo y la hoja de ruta de la aceleradora. La iniciativa se concibe como "una infraestructura de colaboración multisectorial orientada a alinear las capacidades industriales, tecnológicas y regulatorias del ecosistema vasco de la construcción, con el objetivo de generar las condiciones necesarias para que la industrialización pueda escalar en Euskadi", ha precisado.

La hoja de ruta de EraikiHUB contempla once líneas de actuación para el período 2026-2030, entre las que destacan el despliegue del sello Eraiki Label, programas de formación especializados para generar nuevos perfiles profesionales vinculados a la construcción industrializada, y el impulso de procedimientos administrativos ágiles para proyectos industrializados.

PROGRAMA ERAIKAL Y CASOS DE ÉXITO

La jornada ha incluido una presentación del programa Eraikal -instrumento del Gobierno Vasco para el fomento de la construcción industrializada- a cargo de Lourdes González Garrido, responsable del Servicio de Arquitectura, Normativa y Control de Calidad de la Edificación, quien ha repasado su evolución, resultados y nuevos beneficiarios.

Como caso de éxito del programa, Gorka Fernández Olea, de Urbanbat, ha presentado la experiencia de Kabian, un proyecto que ejemplifica cómo la construcción industrializada puede trasladarse a proyectos reales con resultados concretos en plazos, costes y calidad.

La jornada ha contado también con la presentación del proyecto Levantes por parte de Aitor Pradovaso Cañas, de Alokabide, como muestra del creciente ecosistema de proyectos industrializados que se está consolidando en Euskadi.

Según han destacado en la jornada, EraikiHUB nace "como respuesta a uno de los principales retos sociales y económicos del momento: la necesidad de producir vivienda asequible de forma más rápida, eficiente y sostenible".

En esa línea, han explicado que el modelo industrializado "permite reducir los plazos de ejecución de las promociones de vivienda hasta en un 50%, disminuir errores y sobrecostes y mejorar la previsibilidad financiera de los proyectos, al tiempo que reduce residuos y emisiones mediante la integración de criterios de sostenibilidad desde las fases iniciales del diseño".

La jornada ha sido clausurada por Pablo García Astraín, director de Vivienda, Suelo y Arquitectura del Gobierno Vasco, quien ha destacado la importancia de reforzar la colaboración entre instituciones, empresas y agentes tecnológicos para consolidar un ecosistema industrial capaz de responder al reto del acceso a la vivienda.

Con la puesta en marcha de EraikiHUB y la entrega del primer certificado Eraiki Label, Euskadi da "un paso concreto y verificable en su apuesta por la industrialización de la construcción como modelo productivo para el futuro", ha dicho.