Gobierno vasco entregará en Badajoz y Ciudad Real restos mortales de víctimas de la prisión franquista de Orduña

BILBAO 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consejera vasca de Justicia y Derechos Humanos, María Jesús San José, y el director del Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos-Gogora, visitarán estos días diferentes municipios de la provincia de Badajoz y Tomelloso (Ciudad Real) para entregar los restos mortales de cuatro personas identificadas, víctimas de la prisión franquista de Orduña.

En un comunicado, el Gobierno vasco ha señalado que esta misma tarde la familia de Antonio Monge Crucera recibirá sus restos mortales en Medellín (Badajoz) y lo hará de una forma privada, por expreso deseo de la familia.

Sus restos fueron exhumados en la primera campaña en 2014, junto con las de otras 13 personas, y han permanecido inhumados en el Columbario de la Dignidad de Orduña hasta que finalmente han podido ser identificados.

Antonio era agricultor de profesión, estaba casado y tenía cinco hijos. Fue uno de los muchos extremeños que, tras pasar por diferentes centros de detención, fue trasladado a la Prisión Central de Orduña desde el campo de concentración de Castuera (Badajoz). Murió en abril de 1941 cuando tenía 58 años.

Este jueves, a las 12.00 horas, la consejera entregará los restos de Manuel Guillén Expósito a su familia en el Cementerio de San Juan, en la ciudad de Badajoz, donde serán inhumados. Manuel era guardia civil de profesión, estaba casado y tenía seis hijos, murió en la prisión de Orduña en 1941, tras pasar por varios centros de detención, tenía 42 años.

Ese mismo día por la tarde, a las 16.30 horas, en el cementerio de Mirandilla (Badajoz), la familia de Miguel Fuertes Molina recibirá sus restos mortales. Miguel era agricultor de profesión, tras pasar por varios centros de detención fue también trasladado a Orduña desde el campo de concentración de Castuera. Murió en la Prisión Central, en mayo de 1941, con tan sólo 26 años, según la documentación oficial, por avitaminosis.

El viernes, 28 de noviembre, será el director del Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos, Alberto Alonso, quien entregará a la familia los restos de Faustino Aguado Serrano, en el cementerio de Tomelloso (Ciudad Real), a las 12.00 horas.

Faustino era natural y vecino de Tomelloso (Ciudad Real), estaba casado y la pareja tenía cinco hijos. Fue trasladado de la Prisión del Partido de Alcázar de San Juan a la Prisión de Orduña en marzo de 1940 y falleció en abril de 1941 cuando tenía 47 años de edad.

El Gobierno vasco ha añadido que el Programa de Búsqueda e Identificación de Personas Desaparecidas de la Guerra Civil ha dado un nuevo resultado positivo y se han identificado genéticamente los restos de Mariano Gutiérrez Segura, natural y vecino de Argamasilla de Calatrava (Ciudad Real).

Se da la circunstancia que su caso es como el de Antonio Monge Crucera, exhumado en 2014, sus restos descansaban en el Columbario de la Dignidad, hasta que han podido ser identificados genéticamente.

La familia ya está informada y recibirá los restos las próximas semanas. Mariano era pocero de profesión, estaba casado y el matrimonio tenía tres hijos. Fue encarcelado en junio de 1939 en la Prisión de Partido de Almodóvar del Campo (Ciudad Real) y trasladado a la Prisión Central de Orduña el 8 de marzo de 1940, donde falleció en mayo de 1941.