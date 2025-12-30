Gobierno vasco, "esperanzado" sobre la operación para la compra de la división tecnológica de Ayesa

Archivo - María Ubarretxena - GAIZKA UCEDA-IREKIA - Archivo

VITORIA 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Gobierno Vasco, Maria Ubarretxena, se ha mostrado "esperanzada" sobre las posibilidades de éxito de la operación de compra de la división tecnológica de Ayesa por parte del consorcio integrado por el propio Ejecutivo, BBK y Kutxabank, a través de Indar.

Ubarretxena, en una entrevista en Euskadi Irratia recogida por Europa Press, se ha referido de esta forma a la oferta del consorcio integrado por el Gobierno Vasco, BBK y Kutxabank para la negociación en exclusiva, en un plazo que concluye el 31 de diciembre, de la compra de la división tecnológica de Ayesa, donde se integra la antigua Ibermatica.

La portavoz del Ejecutivo autonómico ha recordado que en los últimos meses se han culminado con éxito operaciones para garantizar el "arraigo" en Euskadi de empresas importantes, como Talgo o Uvesco, y ha mostrado su deseo de que Ayesa pueda sumarse a esta lista.

Ubarretxena, que ha destacado que el Gobierno Vasco está realizando "un esfuerzo importante" para asegurar la permanencia en Euskadi de empresas relevantes, ha asegurado que el Ejecutivo está "esperanzado" en que la adquisición de Ayesa pueda llevarse finalmente a cabo.