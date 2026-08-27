Gobierno Vasco y del Estado abordarán la próxima semana las transferencias tras hablar Pradales y Sánchez en agosto

El lehendakari, Imanol Pradales, ofrece declaraciones a los medios durante una rueda de prensa posterior al primer Consejo de Gobierno Vasco del nuevo curso político, a 27 de agosto de 2026, en San Sebastián - Zabala - Europa Press

SAN SEBASTIÁN, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los Gobiernos Vasco y del Estado reanudarán la próxima semana la negociación de las transferencias que quedaron pendientes de acordar el mes de julio, después de que, tal como ha revelado el Lehendakari, Imanol Pradales, haya hablado de ello con el presidente Pedro Sánchez en agosto.

Pradales, que ha comparecido tras la reunión del Consejo de Gobierno en el Palacio Miramar de Donostia-San Sebastián, ha señalado que la próxima semana se reunirá la consejera vasca de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno, Maria Ubarretxena, con el Ministerio de Política Territorial, aunque el día está por concretar, a la espera de poder coordinar las agendas, después de que el ministro Víctor Ángel Torres haya asumido el mando único de la crisis de Ceuta.

Antes de que acabara el mes de julio estaba comprometida la reunión de la comisión bilateral de cooperación, presidida por Pradales y Sánchez, que se pospuso para seguir trabajando en la búsqueda de acuerdos sobre las transferencias que no se lograron concretar.

Se trataba de un nuevo paquete de la Seguridad Social (mutuas colaboradoras, la incapacidad temporal Y las prestaciones contributivas familiares por nacimiento, riesgos y cuidados), la asunción del Fondo de Garantía Salarial (FOGASA), los Puertos de Bilbao y Pasaia, y régimen electoral municipal.

Pradales ha recordado que estas son las materias que deberán retomarse en el encuentro de la próxima semana, y a preguntas de los periodistas, ha dicho que espera que el hecho de que el ministro Torres haya sido designado mando único para gestionar la crisis de Ceuta no sea obstáculo para la negociación de los traspasos, y tenga capacidad "también de atender estas otras cuestiones".

AMBIENTE ELECTORAL

El Lehendakari, que ha recordado el ciclo de procesos electorales que se darán en 2027, con las elecciones municipales y forales vascas, y las generales, ha dicho que le gustaría en este nuevo curso político que su Gobierno "siguiera trabajando como hasta la fecha".

"Si algo ha demostrado este Gobierno, más allá del ruido a veces de carácter mediático-político que se puede producir, es que estamos a lo que importa a la ciudadanía vasca. Estamos enfocados en los temas de vivienda, de salud, de seguridad, tema migratorio, de la economía, en el que afecta al bolsillo de la gente", ha indicado.

Una de "las grandes preocupaciones" del Ejecutivo, tal como se ha hablado en el Consejo de Gobierno, es la necesidad de "atender el impacto de la inflación en el bolsillo de la gente". En esta línea, ha recordado que en el pleno monográfico del pasado mes de junio anunció que había hecho llegar al presidente Pedro Sánchez un paquete de 36 medidas "que impactaban precisamente en cómo compensar el efecto de la inflación", porque ya atisbaban que "iba a ser cada vez más importante a la vuelta del verano". "Creo que es un tema que no podemos perder de vista", ha apostillado.

Por todo ello, y tras reconocer que va a haber un ambiente electoral, ha reiterado que el Gobierno debe intentar "no descentrarse" y hacer su trabajo. "Encaramos el tercer año de la legislatura, hemos activado el 82% del programa y, por lo tanto, nos queda un 18% todavía de activar. Tenemos que poner resultados encima de la mesa, no nos podemos despistar, y el modo de dar la respuesta a la ciudadanía vasca es estando a lo que hay que estar, al tajo, a trabajar y a no despistarnos con cosas que hay alrededor", ha insistido.

Según ha reconocido, "a veces es verdad que hay que convivir con el ruido político de nuestros propios partidos", pero ha asegurado que están "acostumbrados".