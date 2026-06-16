Gobierno Vasco, Eudel y Ayuntamiento de Bilbao impulsan el acto Democracy Week Euskadi que debatirá sobre democracia

BILBAO, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno vasco, Eudel y el Ayuntamiento de Bilbao han organizado la primera edición de la 'Democracy Week Euskadi' que, del 17 al 19 de junio, convertirá a Bilbao en "espacio de referencia" para el debate sobre el futuro de la democracia y "su defensa más cercana en la vida diaria de los municipios".

Según han informado los organizadores, representantes institucionales, jóvenes electos, personas expertas y voces influyentes, en ámbitos como la participación ciudadana o la desinformación, reflexionarán juntos sobre "los principales desafíos" que afrontan en la actualidad las democracias contemporáneas.

Bajo el lema 'Sostener lo que nos sostiene', la iniciativa invita a reflexionar de forma colectiva sobre "los riesgos y amenazas que erosionan la gobernanza democrática", promoviendo "una conversación pública que contribuya a reforzar la confianza institucional y el papel clave de las instituciones locales en un contexto marcado por la polarización, la desinformación y el desgaste democrático".

El acto central se desarrollará el viernes día 19, con la presentación oficial del Observatorio Europeo para la Defensa de la Democracia a Nivel Local (ODELL), una iniciativa impulsada por el Consejo de Municipios y Regiones de Europa (CMRE), junto con la Asociación de Municipios Vascos Eudel y el Ayuntamiento de Bilbao. Este proyecto cuenta también con el apoyo del Gobierno Vasco, en el marco de Euskadi Local2030 Hub, y con el soporte científico de la Universidad Bocconi de Milán.

El Observatorio europeo nace con el objetivo de "reforzar la calidad democrática" en las comunidades locales y proteger la labor de alcaldesas, alcaldes, concejalas y concejales "frente a amenazas crecientes como el ciberacoso, la violencia sexista contra las mujeres políticas, los discursos de odio o las campañas de intimidación contra representantes públicos".

Tras su presentación en Bruselas el pasado mes de diciembre, "el proyecto inicia a partir de ahora su despliegue", con doble sede en Bilbao (Eudel) y en la capital belga. El propósito de las instituciones vascas es "situar a Euskadi como referente europeo de conocimiento, buenas prácticas y recomendaciones políticas" para "fortalecer las comunidades locales desde los valores democráticos que las sostienen".

PROGRAMACIÓN

La programación arrancará el 17 de junio con el seminario internacional "La crisis de la democracia y el futuro de la gobernanza democrática", organizado por la Dirección de Innovación Social y Agenda 2030 del Gobierno Vasco, con el apoyo de Arantzazulab.

Además de sus respectivos directores, Asier Aranbarri y Naiara Goia, en el simposio participarán especialistas de referencia internacional como José María Lassalle, profesor de Filosofía del Derecho en la Universidad Pontificia Comillas; Johanna Dunaway, directora del Institute for Democracy, Journalism and Citizenship de la Universidad de Siracusa, Piret Tonurist, responsable de Innovación en la OCDE, y Mari Jose Rodríguez, profesora de la Universidad de Deusto.

La segunda jornada, el 18 de junio, estará dedicada a la "La nueva generación de la política local". Eudel organizará un taller con jóvenes electas y electos municipales, en colaboración con el Consejo Vasco de la Juventud, centrado en "identificar las barreras de acceso, las condiciones de ejercicio y los retos para fortalecer la participación política local".

El 19 de junio se presentará el Observatorio Europeo ODELL. En la sesión participación del alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto; la presidenta de Eudel, Esther Apraiz; el secretario general de Acción Exterior del Gobierno Vasco, Ander Caballero; y el secretario general del CMRE, Fabrizio Rossi.

Además, Eider Inuntziaga, concejala del Ayuntamiento de Bilbao y portavoz en el CMRE presentará las próximas líneas de trabajo del Observatorio.

Durante esta última jornada, se presentarán también las conclusiones del encuentro de jóvenes representantes locales y se celebrará una conferencia sobre desinformación a cargo de Alberto Alemanno, fundador de The Good Lobby y profesor de Derecho de la Unión Europea, "una de las voces más reconocidas en el ámbito de la participación ciudadana y la gobernanza democrática".

El encuentro continuará con un coloquio en el que participarán María José Cantalapiedra, Braulio Gómez y Andoni Eizagirre, representantes de la Universidad del País Vasco (EHU), la Universidad de Deusto y Mondragon Unibertsitatea respectivamente.