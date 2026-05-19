Gobierno Vasco garantizará la continuidad de cinco proyectos de inclusión social con una inversión de 690.000 euros

VITORIA 19 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno Vasco ha aprobado la concesión de una subvención directa de 688.596,94 euros destinada a dar continuidad a cinco proyectos experimentales de inclusión social que han demostrado "una elevada eficacia e impacto positivo". Esta ayuda responde a la evaluación realizada en 2025 sobre los proyectos desarrollados desde 2023, en la que se analizaron criterios como la eficacia de la intervención, la calidad, el valor innovador, la eficiencia y su potencial de escalabilidad.

Las entidades beneficiarias de la subvención directa son Sartu Taldea, Fundación Etorkintza, Asociación Bizitegi, Asociación Margotu y Asociación Abarka, que desarrollarán proyectos orientados, entre otros ámbitos, al empoderamiento y la inclusión sociolaboral de las mujeres, la activación sociocomunitaria en barrios, la atención a personas con necesidades complejas y el acompañamiento a colectivos en riesgo de exclusión social.

Esta subvención permitirá mantener los equipos profesionales, las metodologías de acompañamiento personalizado y las redes de coordinación entre servicios sociales, empleo, salud y entidades del tercer sector, evitando la interrupción de itinerarios ya iniciados y garantizando la estabilidad de las intervenciones.