El Gobierno Vasco habilita un teléfono y tres puntos presenciales para atender a las personas refugiadas ucranias

BILBAO, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno Vasco, de la mano de Cruz Roja Euskadi, ha habilitado un número de teléfono y tres puntos de atención presenciales para responder este fin de semana a las personas migradas refugiadas que lleguen desde Ucrania.

Este servicio se destinará únicamente a atender a estas personas, ya que para realizar ofrecimientos sigue operativo el correo electrónico: errefuxiatuak@euskadi.eus.

Según ha informado el Departamento vasco de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, pese a que a nivel europeo todavía no se ha articulado un mecanismo para trasladar a las personas desplazadas por la invasión de Ucrania que están llegando a sus países limítrofes, sí hay personas y familias que por sus propios medios están llegando a Euskadi.

"Este hecho responde a un fenómeno natural, ya que estas personas acuden a donde tienen ya una red de apoyo de familiares o amigos. En este sentido, Euskadi cuenta con una población de entre 3.000 y 3.500 personas de origen ucranio", ha señalado el director de Migración y Asilo, Xabier Legarreta.

Algunas de esas familias y personas ya han llegado a suelo vasco. En previsión de la posible llegada de más personas a lo largo de este fin de semana, el Gobierno Vasco y Cruz Roja han habilitado estos nuevos medios de contacto.

"Desde allí podremos atender o derivar las demandas que precisen de forma directa gracias a la coordinación que ya tenemos en marcha con otras instituciones y entidades", ha subrayado Legarreta.

Las demandas pueden ser diversas: atención sanitaria y/o psicológica, necesidades habitacionales, requerimientos relacionados con matriculaciones escolares, etcétera. Precisamente, el pasado martes el Gobierno puso ya en marcha la Mesa Interinstitucional-social que dará respuesta a la situación de las personas refugiadas para hacerlo de forma ordenada y coordinada.

En dicha mesa están presentes representantes de otros departamentos del Gobierno Vasco como la Secretaría General de Acción Exterior, Educación, Salud y Vivienda.

Junto a ellas también tienen representación las tres diputaciones, los tres ayuntamientos de las capitales vascas, Eudel, la delegación del gobierno y asociaciones del Tercer Sector Social dedicadas a la atención a personas migrantes y refugiadas como ACCEM Euskadi, Cáritas, CEAR, Zehar Errefuxiatuekin, Cruz Roja, Fundación Ellacuría, MPDL y Nueva Vida.

La invasión de Ucrania ha motivado ya el desplazamiento de cerca de 2 millones de personas, según datos oficiales, siendo más de un millón las personas que han cruzado sus fronteras con los países limítrofes.

El número 945 222 222 ofrecerá atención telefónica de 09.00 a 22.00 horas. En las sedes que Cruz Roja Euskadi tiene en las capitales vascas la atención será presencial para las personas ucranias que lleguen a Euskadi este fin de semana, con horario de 10.00 a 18.00 horas: Sede autonómica de Cruz Roja Álava (C/ Portal de Castilla 52,

Vitoria-Gasteiz); Oficina provincial de Cruz Roja Gipuzkoa (c/ Alto de Zorroaga 41, Donostia-San Sebastián); y Centro de día Cruz Roja en Bizkaia (C/ General Concha 34, Bilbao).