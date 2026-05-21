El Gobierno Vasco impulsa la campaña '#FrescosSiAnisakisNo' para fomentar el consumo seguro de pescado fresco

La campaña pretende fomentar el consumo seguro de pescado - GOBIERNO VASCO

VITORIA 21 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno Vasco ha puesto en marcha la campaña '#FrescosSíAnisakisNo', una iniciativa informativa destinada a fomentar el consumo de pescado fresco con total seguridad y a reforzar la prevención mediante la difusión de consejos sencillos y prácticos.

La campaña ha sido impulsada por la Dirección de Pesca y Acuicultura del Gobierno Vasco, en colaboración con el Departamento de Salud, y cuenta con el asesoramiento técnico de ELIKA, la Fundación Vasca para la Seguridad Agroalimentaria.

El objetivo es ofrecer información rigurosa y útil, reforzando la confianza de la población en un alimento esencial en la cultura gastronómica vasca, según ha informado el Gobierno Vasco en un comunicado.

El Ejecutivo ha recordado que el pescado es un alimento fundamental para una alimentación saludable, con un alto valor nutricional, y muy presente en la vida cultural y social de Euskadi. La campaña pretende transmitir que "seguir disfrutando del pescado es totalmente seguro", y que "basta con aplicar unas pautas muy sencillas de preparación del pescado que ayudan a prevenir el anisakis".

Entre otras recomendaciones, el Gobierno incide en la importancia de retirar las vísceras del pescado lo antes posible, dado que esto reduce significativamente el riesgo de anisakis. Además, hay que cocinar el pescado a la temperatura adecuada, y congelarlo previamente si se va a consumir crudo, en preparaciones como ceviches, marinados o sushi.

El enfoque de la campaña es informativo y práctico, con el fin de que la ciudadanía mantenga su confianza y continúe incorporando el pescado fresco a su alimentación habitual.

La campaña se desplegará en pescaderías de todo Euskadi, donde se distribuirán materiales informativos dirigidos a consumidores y profesionales. Además, se reforzará con mensajes en prensa, radio y redes sociales, con el objetivo de llegar al conjunto de hacer llegar estos sencillos consejos al conjunto de la población.