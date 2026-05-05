Gobierno Vasco impulsa una estrategia para reforzar el conocimiento del Concierto y su proyección internacional

Archivo - Cartel con las letras de Gobierno Vasco en Lakua (Vitoria). - EUROPA PRESS - Archivo

VITORIA 5 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno Vasco ha aprobado, en el Consejo de Gobierno de este martes, la estrategia de difusión, socialización e internacionalización del Concierto Económico, un plan que busca "reforzar el conocimiento social, la valoración ciudadana y la proyección exterior del principal instrumento del autogobierno económico y financiero de Euskadi".

El documento se enmarca en el programa de gobierno de esta legislatura y parte de la idea central de que "más autogobierno es más bienestar en una Euskadi global", ha explicado el Ejecutivo.

En este sentido, ha recordado que el Concierto Económico es "la piedra angular" del sistema institucional vasco, gracias al cual "las instituciones forales gestionan, regulan y recaudan la práctica totalidad de los impuestos, asumiendo el conjunto de las instituciones vascas el riesgo íntegro de su recaudación y contribuyendo al Estado mediante el Cupo por las competencias que este mantiene".

Se trata de "un modelo singular de federalismo fiscal, reconocido constitucional y jurisprudencialmente y avalado por la Unión Europea", que en 2028 "cumplirá 150 años de vigencia histórica".

Desde el Gobierno Vasco han advertido de que, pese a su relevancia, los estudios sociológicos que se han realizado como parte del diagnóstico de situación del que parte la estrategia aprobada "revelan una paradoja: el Concierto Económico cuenta con un respaldo social muy amplio, pero su funcionamiento es conocido solo de forma superficial por buena parte de la ciudadanía".

En concreto, en Euskadi, el 92% de los ciudadanos considera que es muy o bastante importante para el autogobierno y el 87% cree que es beneficioso para el bienestar colectivo. Sin embargo, solo alrededor del 60% afirma haber oído hablar de él, con un menor nivel de conocimiento entre jóvenes y mujeres.

Esta situación es "aún más acusada" fuera de Euskadi. En las comunidades autónomas de régimen común, únicamente un 8% declara conocer bien el Concierto Económico y una parte significativa lo asocia a ideas como "privilegio" o "insolidaridad". No obstante, seis de cada diez ciudadanos del Estado español considera que "Euskadi es un modelo económico a seguir".

En este marco, la estrategia identifica como uno de sus principales retos comunicativos "conectar esa valoración positiva de la gestión vasca con el instrumento que la hace posible".

Con este diagnóstico, el Gobierno Vasco articula la estrategia en cuatro grandes ejes de actuación. El primero se centra en la difusión, con el objetivo de mejorar el conocimiento y la transparencia del sistema, e incluye medidas como la revisión de los currículos educativos, el refuerzo de materiales didácticos, la formación específica del profesorado y un mayor impulso a la investigación universitaria sobre el Concierto Económico y las Haciendas Forales.

El segundo eje aborda la socialización y la opinión pública y, en este caso, apuesta por campañas estables de comunicación, aprovechando hitos como el 150º aniversario del Concierto en 2028, y por iniciativas que vinculen de forma directa los impuestos gestionados con los servicios públicos más valorados por la ciudadanía, como la sanidad, los servicios sociales o las infraestructuras.

El objetivo, ha precisado, "no es tanto aumentar un apoyo ya mayoritario, como consolidarlo y hacerlo más sólido sobre la base del conocimiento".

El tercer eje es la internacionalización ya que, en un contexto de "creciente interdependencia" fiscal y económica, el Gobierno Vasco pretende posicionar el Concierto Económico como "un caso de éxito de autonomía fiscal" en foros europeos e internacionales.

En este sentido, ha apuntado que los recientes acuerdos de la Comisión Mixta del Concierto han ampliado la participación vasca en "ámbitos clave" como el ECOFIN y la OCDE, "reforzando la visibilidad internacional de las Haciendas Forales y su papel como administraciones tributarias integrales".

Por último, la estrategia plantea la institucionalización de estas políticas mediante la creación de un servicio específico y permanente dentro del Departamento de Hacienda y Finanzas. Este órgano será el encargado de coordinar a las distintas instituciones vascas, colaborar con el ámbito académico y social y garantizar la continuidad y evaluación de la Estrategia a largo plazo.

Además, desde esta perspectiva institucional, es "una vocación clara de la estrategia la implicación del Gobierno Vasco o el impulso por su parte de iniciativas de colaboración con los agentes institucionales, políticos, académicos, económicos, empresariales y sociales clave para el desarrollo y cumplimiento de los objetivos establecidos" dentro de ella, tanto en el ámbito de Euskadi como en el exterior.

Para ello, "cuando resulte oportuno", se formalizarán las correspondientes iniciativas mediante la suscripción de los correspondientes convenios de colaboración o la confluencia del Gobierno en iniciativas de otras entidades que se orienten a los mismos objetivos.

UNA APUESTA DE FUTURO

El Gobierno Vasco ha subrayado que esta estrategia no es solo "un ejercicio de comunicación, sino una apuesta estratégica para el futuro del autogobierno y del bienestar en Euskadi".

En un escenario de "debate intenso" sobre los modelos de financiación y gobernanza territorial, ha dicho, el Concierto Económico se presenta como "una herramienta de responsabilidad fiscal, estabilidad institucional y capacidad de decisión propia".

La hoja de ruta aprobada aspira a que la ciudadanía vasca y la comunidad internacional "comprendan mejor un modelo que combina historia y modernidad, autonomía y solidaridad, y que ha demostrado ser la clave de bóveda del desarrollo económico y social de Euskadi".