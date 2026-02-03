El Gobierno Vasco iniciará en mayo la construcción de 93 VPO en alquiler en Llodio (Álava)

Bloque de las 29 viviendas en Llodio - IREKIA

El Departamento de Vivienda y Agenda Urbana del Gobierno Vasco iniciará en mayo la construcción de 93 VPO en alquiler en la localidad alavesa de Llodio en el ámbito urbanístico de Goikoplaza, tras la cesión gratuita y libre de cargas de dos parcelas municipales por parte del Ayuntamiento.

En un comunicado, la Consejería ha informado de que las promociones, que se desarrollarán en la Avenida Zumalakarregi 55 y 57, y en Goikoplaza, 10, y que estarán gestionadas por Alokabide, forman parte de las 7.000 viviendas que el Gobierno Vasco se ha comprometido a promover esta legislatura.

El proyecto contempla la ejecución de 64 y 29 viviendas de protección oficial de régimen general en alquiler, con un presupuesto de obra de 13,6 millones y una inversión global superior a los 14,7 millones de euros. La actuación se enmarca en el convenio de colaboración firmado el 20 de marzo de 2024 entre el Gobierno Vasco y el consistorio alavés.

Según ha confirmado el consejero del ramo, Denis Itxaso, "la promoción de 29 VPO incluirá un grado de industrialización del 60% y en la de 64 VPO se prevé elementos industrializados tanto en fachadas como en los cuartos de baño".

Asimismo, ha subrayado que "una actuación de esta envergadura tiene un impacto directo y muy positivo en un municipio como Llodio, donde la demanda de vivienda en alquiler es elevada y donde cada nueva promoción pública contribuye de forma decisiva a mejorar el acceso a una vivienda digna y asequible".

En este sentido, Itxaso ha puesto en valor la colaboración institucional, para destacar que "sin la implicación de los ayuntamientos, y en este caso sin la cesión gratuita de suelo por parte del Ayuntamiento de Llodio, sería imposible desarrollar políticas públicas de vivienda ambiciosas y ajustadas a las necesidades reales de la ciudadanía".

La entrega de las 29 VPO está prevista para mediados de 2028, mientras que la de 64 VPO para principios de 2029 una vez finalizados los trabajos de construcción y completados los trámites administrativos correspondientes. En palabras del consejero, "Alokabide garantiza una gestión pública, profesional y transparente del alquiler, asegurando que estas viviendas lleguen a quienes realmente las necesitan y se mantengan como parque público a largo plazo".

Esta actuación responde a la elevada demanda de vivienda protegida en alquiler existente en el municipio. En enero de 2026, 835 unidades convivenciales figuran inscritas en Etxebide vinculadas a Llodio, de las cuales 678 demandan vivienda en régimen de alquiler. De ellas, 392 cumplen los requisitos económicos para acceder a viviendas de protección oficial de régimen general en alquiler, con ingresos anuales comprendidos entre 9.000 y 46.463,29 euros.

Según el consejero, "estos datos evidencian que Llodio necesita incrementar su parque público de vivienda en alquiler, y que operaciones como la de Goikoplaza no solo son oportunas, sino absolutamente necesarias para dar respuesta a esa demanda".

En el marco del convenio suscrito, el Gobierno Vasco se compromete a la cesión gratuita al Ayuntamiento de los locales edificados en la parcela AR-2 para su uso como dotaciones sociales. Además, contempla la posibilidad de reservar hasta tres viviendas para su adjudicación a personas afectadas por actuaciones urbanísticas o con necesidades especiales.

El consejero ha remarcado que "la vivienda pública no puede entenderse de forma aislada, sino como parte de una estrategia urbana más amplia que incorpora dotaciones sociales, cohesión territorial y calidad de vida para los barrios".

64 NUEVAS VIVIENDAS

La primera de las actuaciones contempla la construcción de 64 viviendas de protección oficial en alquiler en la parcela AR-2 del ámbito de Goikoplaza, situada en la Avenida Zumalakarregi 55 y 57. El solar, actualmente ocupado por un aparcamiento provisional, se abre en su fachada sur al arroyo de San Juan, recientemente encauzado.

El proyecto ha sido diseñado por el equipo DG Arquitectura Habitable S.C.P. teniendo en cuenta las condiciones hidráulicas del entorno, situando todos los accesos por encima de la cota de avenida de retorno T500, fijada en los 126,19 metros, mediante un zócalo elevado hasta la cota 126,25 metros. Itxaso ha destacado que "este proyecto demuestra que es posible hacer vivienda pública de calidad, bien integrada en el entorno y adaptada a condicionantes ambientales complejos, sin renunciar a criterios de seguridad y sostenibilidad".

El edificio, que levantará Construcciones Olabarri, se organiza en un bloque de dos sótanos, planta baja y ocho alturas, con dos núcleos de comunicación y amplios espacios comunes. La promoción incluye 16 viviendas de una habitación, 43 viviendas de dos habitaciones-tres de ellas adaptadas- y cinco viviendas de tres habitaciones. Desde el punto de vista constructivo y energético, incorpora aislamientos de altas prestaciones, paneles fotovoltaicos, calefacción eléctrica eficiente y elementos industrializados en fachadas y baños.

El presupuesto de obra de esta promoción alcanza los 8,8 millones, mientras que la inversión total asciende a 9,57 millones de euros, aplicándose un ICIO del 2% con una bonificación del 95%, al tratarse de una actuación de marcado interés social.

29 VIVIENDAS

La segunda actuación, redactada por i2G Apraiz Marchal Barberena Arquitectos S.L., corresponde a la construcción de 29 viviendas de protección oficial en alquiler en la parcela AR-3, en el número 10 de la calle Goikoplaza, frente al río Nervión.

El edificio, que será construido por BYCAM Servicios Edificios e Infraestructuras, S.A., se concibe como remate de manzana, cerrando un bloque urbano con patio interior y mejorando la continuidad del tejido urbano. El acceso a las viviendas se realiza desde una planta baja elevada, mediante rampa y escalera, y el edificio se desarrolla en forma de L, sin plantas de sótano.

La promoción contará con cuatro viviendas de una habitación, 22 viviendas de dos habitaciones -dos adaptadas- y tres viviendas de tres habitaciones, todas ellas con orientaciones que favorecen la ventilación cruzada y el aprovechamiento del soleamiento.

Esta actuación apuesta de forma decidida por la industrialización en madera, con una estructura de paneles de madera contralaminada (CLT) a partir de la primera planta y un grado de industrialización del 60%.

Itxaso ha reafirmado que "la apuesta por la madera y por modelos colaborativos de trabajo permite avanzar hacia una edificación pública más sostenible, reducir plazos de ejecución y minimizar el impacto ambiental, sin perder calidad arquitectónica". El presupuesto de obra es de 4,7 millones y la inversión total asciende a 5,17 millones de euros, con la correspondiente bonificación fiscal municipal por su interés social.

Con estas dos promociones, el Gobierno Vasco ha señalado que "refuerza de manera decidida la oferta pública de vivienda en alquiler" en Llodio, consolidando una política de vivienda que combina "inversión pública, colaboración institucional, sostenibilidad y respuesta a la demanda real del municipio".