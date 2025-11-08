Gobierno vasco insiste en llamar a la población menor de 60 años a vacunarse de gripe porque la cobertura es solo del 6%

El lehendakari, Imanol Pradales, y el consejero de Salud del Gobierno Vasco, Alberto Martínez, en su visita al ambulatorio de Indautxu - EUROPA PRESS

BILBAO, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Salud del Gobierno vasco ha llamado a la población menor de 60 años a vacunarse contra la gripe, ya que en el perfil de esta población "la cobertura solo es aún del 6%", y ha extendido el llamamiento especialmente a la población infantil.

Salud ha hecho públicos los datos relativos a la campaña de gripe este sábado, y ha indicado que entre la población mayor de 60 años, la cobertura es del 50%. En total, en Euskadi se han administrado 460.264 dosis de la vacuna, lo que supone una cobertura del 20,1%.

En ese sentido, ha hecho un llamamiento a vacunarse a los menores de 60 años, "especialmente a la población infantil". En ese sector, la cobertura es del 6%.

Respecto a los ingresos hospitalarios relacionados con la gripe, mientras que la pasada semana se contabilizaron 86, el 10% de los casos (851), esta semana han ingresado en hospitales vascos 62 personas, el 6,9% de los casos registrados (889), por lo que Salud insiste en que "la inmunización disminuye la necesidad de hospitalizaciones o casos graves".

En total se han registrado 3.573 casos, de los que 359 han resultado en ingresos hospitalarios, el 10%. La incidencia por cada 100.000 habitantes es de 158 casos de media, siendo en Bizkaia la más alta con 237, seguida de Gipuzkoa con 78 y Álava con 54.

CENTRO DE REFUERZO

En relación al Centro de Refuerzo de Vacunación de Bilbao, que permaneció abierto hasta la tarde del viernes, Salud ha indicado que se vacunaron 14.512 personas en total, y de ellas, 4.668 lo hicieron por primera vez frente a la gripe.

Durante la campaña de la gripe se ha dado cita a 474.036 personas en los diferentes centros de salud de Euskadi, de ellas, 26.702 niños y niñas (entre 6 meses y 5 años) y 111.165 mayores 80 años.