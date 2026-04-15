Gobierno vasco instala un parque infantil en las nuevas viviendas de La Punta en Sestao (Bizkaia)

Nuevo parque infantil en La Punta, en Sestao - AYUNTAMIENTO DE SESTAO

BILBAO 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

La sociedad pública Visesa, dependiente del Departamento de Vivienda y Agenda Urbana del Gobierno Vasco, ha puesto en funcionamiento este miércoles un nuevo parque infantil en el barrio de La Punta de Sestao (Bizkaia).

Según ha informado el Ayuntamiento de Sestao, la nueva zona de juegos cuenta con diferentes elementos de ocio adaptados a la infancia, además de una valla perimetral que delimita el espacio y lo separa de la calzada, reforzando así la seguridad de los menores.

Este nuevo recurso responde a una demanda trasladada por el Ayuntamiento de Sestao a Visesa en el marco de las obras de urbanización de la primera fase de La Punta, en la que se han construido un total de 163 viviendas de protección pública.

El desarrollo del barrio continúa a "buen ritmo", según ha indicado el consistorio, para recordar que está prevista para después del verano la entrega de otras 180 viviendas protegidas en alquiler.

En ese sentido, el ayuntamiento ha señalado que este crecimiento residencial conlleva, a su vez, "la necesidad de seguir ampliando y mejorando los servicios y espacios públicos, con el objetivo de garantizar la calidad de vida de las personas residentes".

Con la incorporación de este parque infantil, ha remarcado, La Punta "da un paso más en su consolidación como un entorno urbano moderno, accesible y pensado para las familias, donde el espacio público juega un papel clave en la convivencia y el bienestar vecinal".