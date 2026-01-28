Gobierno Vasco lanza la décima emisión de Bono Sostenible por 750 millones, con una demanda nueve veces superior

El consejero de Hacienda y Finanzas del Gobierno Vasco, Noël d'Anjou. - IREKIA

BILBAO 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno Vasco ha lanzado este miércoles la décima emisión del 'Bono Sostenible Euskadi' por valor de 750 millones de euros a diez años, con una demanda casi nueve veces superior a la oferta ya que ha alcanzado los 6.556 millones de euros.

El consejero de Hacienda y Finanzas, Noël d'Anjou, ha valorado esta décima emisión de bonos sostenibles del Gobierno Vasco como "un nuevo éxito que refuerza la credibilidad y el liderazgo financiero de Euskadi en los mercados de capitales internacionales".

D'Anjou ha subrayado que Euskadi cuenta con "un excelente rating otorgado por las principales agencias de calificación", lo que hace que "cada salida al mercado sea un éxito, como habitualmente ha sucedido desde 2018".

"Seguimos impulsando nuestra presencia y la inversión de impacto, financiando materias clave como vivienda asequible, educación, salud, progreso socio-económico y adaptación al cambio climático", ha explicado.

EL MENOR DIFERENCIAL

El consejero ha destacado el resultado técnico de la emisión, valorando que, "gracias al sólido respaldo de los inversores", se ha conseguido "ajustar el diferencial con respecto al bono del Tesoro español, marcando el menor diferencial logrado hasta ahora".

Esta operación, en palabras del responsable de Hacienda, "muestra una confianza excepcional". Según ha subrayado, "de los 7 puntos básicos de la emisión del año pasado, que ya representó el mejor spread hasta entonces, a solo 4 puntos básicos en esta ocasión, marcando así un nuevo récord de diferencial".