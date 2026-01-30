Gobierno Vasco lanza un programa de inversión indirecta en escalabilidad para impulsar crecimiento y arraigo empresarial

Presentación del Plan Industrial 2030 - IREKIA

BILBAO, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno Vasco, a través de su sociedad pública Indartuz del Instituto Vasco de Finanzas (IVF), ha abierto una convocatoria pública para el Programa de Inversión en Escalabilidad, que se enmarca en el Plan Euskadi Eraldatuz 2030, el plan de inversiones transformacionales.

Según ha informado el Departamento de Hacienda y Finanzas, esta iniciativa "estratégica" busca movilizar capital privado y apoyar fondos de capital riesgo que acompañen a las empresas vascas en su consolidación y crecimiento, priorizando aquellas pertenecientes a los sectores estratégicos definidos en Euskadi Eraldatuz y el Plan de Industria Euskadi 2030.

El programa es la primera convocatoria de inversión indirecta lanzada y esta iniciativa será complementada mediante la toma de participación directa a través del nuevo fondo de capital riesgo público Hazten Scale-UP, FCR, actualmente en fase de constitución.

Ambos instrumentos tendrán el objetivo de acompañar e impulsar el escalado y dimensionamiento de las startups y pymes vascas. En el marco de esta estrategia, el Gobierno Vasco prevé destinar más de 100 millones de euros, tal y como se recoge en el Plan Euskadi Eraldatuz 2030.

FOMENTO DEL ARRAIGO Y COMPROMISO LOCAL

La principal novedad de esta convocatoria es su enfoque explícito de arraigo bajo requisitos de impacto y permanencia de la actividad económica en Euskadi. Como compromisos contractuales, las gestoras deberán invertir en empresas de interés vasco, al menos, el doble de la aportación comprometida por Indartuz y se exige establecer una sede y un equipo local permanente.

La convocatoria está dirigida a sociedades gestoras y sociedades de capital riesgo (SCR) autogestionadas. El vehículo de inversión debe tener un patrimonio objetivo mínimo de 50 millones de euros. Asimismo, la participación pública, incluida la de Indartuz, no podrá superar el 49% del patrimonio del Fondo.

El proceso de selección priorizará la calidad del equipo gestor y su capacidad de creación de valor, integrando además criterios de sostenibilidad y buen gobierno (ESG).

VENTANILLA CONTINUA

Esta será la primera de las convocatorias. El programa operará mediante un sistema de ventanilla continua, con dos ciclos semestrales de evaluación. Las fechas de corte para la recepción de propuestas son el 30 de abril y el 31 de octubre de cada año.

Las bases que recogen los requisitos de acceso y criterios de selección, así como la vía de presentación de las propuestas estarán disponibles desde la tarde de este viernes en la sección relativa a Indartuz de la página web del IVF.

Con este instrumento, el Gobierno Vasco refuerza su apuesta para acompañar a las empresas vascas en todas las etapas de su ciclo de vida, garantizando una gestión profesional y un compromiso firme con el futuro económico de Euskadi.

EUSKADI ERALDATUZ 2030

Esta primera convocatoria del Programa de inversión en escalabilidad es una de las iniciativas puesta en marcha en el marco de Euskadi Eraldatuz 2030, el plan que concreta el compromiso público en la Alianza Financiera Vasca.

El Gobierno Vasco, además de impulsar la creación a comienzos de 2025 de este marco de colaboración público-privado, asumió el compromiso de destinar 1.000 millones de euros de inversión pública para financiar la transformación económica e industrial de Euskadi, con especial foco en la industria, la innovación y el arraigo empresarial, y con el objeto de movilizar 3.000 millones de euros privados.

Euskadi Eraldatuz 2030 constituye la hoja de ruta de este compromiso, anunciada en octubre, en el que varios de los hitos marcados se han producido ya, entre ellos, según ha destacado desde el Departamento de Hacienda y Finanzas "el fortalecimiento y la adaptación de los criterios de inversión de Finkatuz, vehículo de inversión para arraigar empresas tractoras a través de participaciones en capital, como las recientes operaciones de Ayesa y Talgo".

Asimismo, según han recordado, también se ha producido la creación de la sociedad Indartuz, un nuevo vehículo para la inversión en proyectos transformadores singulares, que cuenta ya con cuatro áreas de actuación, y el lanzamiento de la línea de financiación directa del IVF a través de préstamos y avales para proyectos de transformación.

A lo largo de 2026 y 2027 se irán desarrollando las restantes iniciativas y medidas detalladas en el Plan de inversiones, como la línea de financiación avalada, los programas de inversión de Indartuz restantes o los instrumentos gestionados por Capital Riesgo del País Vasco para el impulso de nueva industria y sectores emergentes.