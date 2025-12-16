Gobierno Vasco levantará esta tarde la restricción al tránsito de vehículos pesados transfronterizos

SAN SEBASTIÁN 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno Vasco levantará a partir de las 17.00 horas de este martes, mediante una resolución, la restricción de circulación establecida este pasado lunes para los vehículos pesados transfronterizos de más de 7.500 kilos en la red viaria de Euskadi, una medida que ha sido adoptada como consecuencia de las afecciones provocadas en la frontera de Biriatou por las protestas de agricultores franceses.

Las autoridades francesas han informado al Gobierno Vasco de que la situación en el paso fronterizo de Biriatou no se ha normalizado aún y que habilitarán un tránsito con restricciones para vehículos pesados entre las 7.00 y las 17.00 horas. Estas medidas podrían prolongarse en el tiempo hasta que se normalice la situación.

Personal de Bidegi y efectivos de la Ertzaintza realizarán labores de vigilancia y adoptarán medidas de seguridad con el objetivo de reducir al mínimo las afecciones al tráfico que puedan registrarse a este lado de la muga.

Las retenciones por las protestas de los agricultores franceses han alcanzado los 12 kilómetros pasadas las doce y media del mediodía de este martes en Biriatou, en la AP-8 en dirección Francia. Aproximadamente entre 190 y 200 camiones están cruzando la frontera a la hora.

El Gobierno Vasco recuerda que se proporciona información puntual sobre la situación de las carreteras a través de los Paneles de Mensajería Variable (PMV), la página web www.trafikoa.euskadi.eus, en X @trafikoaEJGV y en el teléfono 011 (de atención 24 horas).