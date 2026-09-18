El Gobierno Vasco licita la redacción del proyecto de 328 viviendas protegidas de alquiler en Vitoria-Gasteiz y Bermeo

Archivo - La alcaldesa de Bermeo y el consejero de Vivienda visitan la zona en la que se ubicarán las viviendas - IREKIA - Archivo

VITORIA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

Visesa, sociedad pública adscrita al Departamento de Vivienda y Agenda Urbana del Gobierno Vasco, ha licitado los servicios de consultoría y redacción del proyecto edificatorio, así como la dirección e inspección de las obras, de dos nuevas promociones que permitirán desarrollar 328 viviendas protegidas destinadas al alquiler, de las que 276 se ubican en Zabalgana (Vitoria-Gasteiz) y 52 en Bermeo (Bizkaia).

El procedimiento de contratación se ha estructurado en dos lotes, correspondientes a cada una de las promociones, y cuenta con un presupuesto base de licitación conjunto de 2.000.000 de euros, sin IVA. El plazo para la presentación de ofertas permanecerá abierto hasta el 22 de octubre de 2026, a las 10.00 horas.

El primer lote, con un presupuesto base de licitación de 1.500.000 euros, sin IVA, contempla la redacción del proyecto y la dirección de obra de 276 viviendas protegidas de alquiler en la parcela RD-1 del sector 5 de Zabalgana, en Vitoria-Gasteiz. Se trata de una nueva actuación que permitirá seguir incrementando la presencia de vivienda protegida destinada al alquiler en uno de los ámbitos de expansión residencial de la capital alavesa.

El segundo lote, con un presupuesto de 500.000 euros, sin IVA, corresponde a la redacción del proyecto y la dirección de obra de 52 viviendas protegidas de alquiler en la parcela 18 de la UE 21.2 de Bermeo.

Las dos promociones se enmarcan en la estrategia del Departamento de Vivienda y Agenda Urbana para aumentar en 7.000 unidades la oferta de vivienda asequible en la presente legislatura y dar respuesta a las necesidades residenciales de la ciudadanía, mediante la colaboración con las instituciones locales y la movilización de nuevos recursos y suelo para vivienda protegida.