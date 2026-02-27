El Gobierno Vasco mantiene la recomendación de permanecer en espacios interiores cerrados y no ventilados en Muskiz

Archivo - Instalaciones de Petronor - David de Haro - Europa Press - Archivo

BILBAO 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno Vasco mantiene las medidas preventivas y pide a la población general que permanezca en espacios interiores con ventanas y puertas cerradas, siempre que sea posible, al observar "fluctuaciones en las concentraciones de benceno en aire ambiente" en las últimas mediciones.

En un comunicado, los departamentos del Gobierno Vasco competentes en Seguridad, Medio Ambiente y Salud (Salud Pública) han trasladado que mantienen el seguimiento de la situación, a través de los datos de la Red de Control de Calidad de Aire de Euskadi, de muestreos específicos en el entorno, y de las medidas correctoras que está ejecutando la empresa para reducir las emisiones, y realizarán un nuevo análisis a las 14.00 horas de este viernes.

Según los últimos datos, durante la madrugada los valores en las estaciones de la Red de Calidad del Aire del entorno de Petronor se han mantenido en torno a 8 microgramos por metro cúbico, si bien a partir de las 07.00 horas estos indicadores han incrementado.

"Dada esta fluctuación, es necesario mantener las recomendaciones preventivas emitidas ayer a la población, mientras que, con un enfoque de máxima precaución, los servicios de seguridad, medio ambiente y salud pública mantienen activa la vigilancia de la situación", han explicado.

A lo largo de la jornada se continuará evaluando la evolución de los niveles, teniendo en cuenta que el incremento de las temperaturas durante las horas diurnas podría originar variaciones. En todo momento se está actuando de forma preventiva, con un control permanente de la calidad del aire y con el compromiso de informar puntualmente si fuera necesario adoptar nuevas recomendaciones o cuando la situación quede plenamente normalizada, han asegurado desde el Gobierno vasco.

Por lo tanto, las recomendaciones preventivas para reducir la exposición en la población general se mantienen: permanecer en espacios interiores cerrados, siempre que sea posible; mantener puertas y ventanas cerradas; evitar la realización de actividad física intensa en el exterior; evitar la ventilación prolongada de los espacios interiores y, en caso de que sea posible, utilizar sistemas de climatización en modo recirculación (sin entrada de aire exterior).

Respecto a los grupos de población especialmente vulnerable (personas con enfermedades respiratorias o cardiovasculares, niños, personas mayores y mujeres embarazadas), se recomienda evitar exposición innecesaria al aire exterior mientras dure el episodio. También se recomienda suspender actividades al aire libre y mantener a los menores y personas dependientes en interiores con ventilación controlada.