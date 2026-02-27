Gobierno Vasco muestra su apuesta "decidida" por la Eurorregión como espacio de colaboración entre universidades

El consejero Pérez Iglesias participa en el III Foro Universitario de la Eurorregión Nueva-Aquitania-Euskadi-Navarra en Pamplona - IREKIA

El consejero de Ciencia, Universidades e Innovación, Juan Ignacio Pérez Iglesias ha subrayado que el Anteproyecto de Ley de Universidades, presentado este pasado jueves, apuesta "de forma decidida" por la Eurorregión Nueva- Aquitania-Euskadi- Navarra (NAEN) como marco para configurar "un espacio de colaboración que permitirá que el estudiantado y el personal de las universidades compartan actividades y proyectos académicos".

Pérez Iglesias ha participado este viernes en la inauguración de la tercera edición del Foro de Universidades de la Eurorregión Nueva Aquitania- Euskadi-Navarra celebrado en el Auditorio Baluarte de Pamplona. Este evento tiene como objetivo central promover la colaboración universitaria eurorregional.

En el acto de inauguración han intervenido también Juan Luis García Martín, consejero de Universidades, Innovación y Transformación Digital del Gobierno de Navarra, y Françoise Jeanson, vicepresidenta a cargo de la Enseñanza Superior y de la Investigación del Consejo Regional de la Nueva Aquitania.

Durante su intervención, el consejero ha invitado a las instituciones académicas y de investigación de la Eurorregión a colaborar en los proyectos que, al amparo de las previsiones del Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación Euskadi 2030, se desarrollarán en el marco de los Faros de Innovación del plan.

"La Eurorregión NAEN engloba territorios que comparten el euskera y un patrimonio cultural común, lo que, indudablemente, facilita la colaboración de carácter académico entre sus instituciones universitarias", ha señalado. En ese contexto, ha destacado el apoyo del Departamento para que las universidades del Sistema Universitario Vasco (SUV), "en tanto que parte efectiva de ese ámbito", promuevan "relaciones prioritarias de colaboración".

Según ha señalado Pérez Iglesias, esas relaciones entre las universidades deben facilitar la libre circulación del estudiantado y personal docente e investigador (PDI), así como la coordinación en formación, investigación, transferencia de conocimiento y extensión universitaria.

Para ello, su Departamento promoverá, entre otras medidas, el reconocimiento automático de estudios entre las instituciones participantes.

Asimismo, promoverá programas de cooperación transfronteriza mediante convenios e instrumentos específicos con universidades, centros de investigación y entidades académicas de la Eurorregión, con el objetivo de desarrollar proyectos conjuntos de enseñanza, investigación y transferencia, así como intercambios y cursos compartidos.

También fomentará la movilidad del PDI y del estudiantado del SUV para impulsar proyectos de investigación e innovación y estrategias de apoyo al euskera y al patrimonio cultural vasco.

ONCE UNIVERSIDADES

La Eurorregión Nueva Aquitania-Euskadi-Navarra cuenta con once universidades públicas y privadas, que agrupan a más de 250.000 estudiantes. La proporción de población con titulación superior supera la media de la Unión Europea en seis puntos con un crecimiento sostenido.

Además, alberga diversas redes universitarias de referencia, como los Campus de Excelencia Internacional, que constituyen "una base sólida para el desarrollo de cooperaciones estructuradas". El encuentro de este viernes se enmarca en la Estrategia de Cooperación Universitaria Eurorregional iniciada en 2022 y estructurada en torno a tres ejes estratégicos: creación de redes, investigación y formación, y movilidad de estudiantes y personal docente e investigador.

Entre las herramientas clave destaca la plataforma digital UNINAEN, diseñada para conectar al personal universitario de los tres territorios y dinamizar proyectos transfronterizos, así como los cursos de verano transfronterizos.

Por otra parte, impulsa el desarrollo de proyectos de investigación y formación en colaboración -en especial las dobles titulaciones de grado y master- y la consolidación de redes de investigación estables. La reciente creación del noveno laboratorio transfronterizo es un ejemplo de esta línea de acción.

Desde 2015 la Eurorregión ha destinado más de 3,8 millones de euros a financiar 35 proyectos de cooperación universitaria en sectores estratégicos. La movilidad de estudiantes de grado, master y doctorado constituye el tercer eje prioritario para fomentar una "internacionalización de proximidad". Desde 2016 cerca de 600 personas han recibido la Beca Eurorregional que es compatible con otras becas.