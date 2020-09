El Gobierno Vasco nombra a Alexander Boto como nuevo general director de Ihobe

Aitor Arrese será director de Patrimonio Natural y Planificación Ambiental y Antonio Aiz, director general de URA

BILBAO, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno Vasco ha decidido nombrar a Alexander Boto Bastegieta como nuevo director general de la sociedad pública Ihobe, adscrita al Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, que dirige Arantxa Tapia, en sustitución de Jesús Losada.

El nombramiento de Boto, que hasta la fecha ha sido coordinador técnico de Planificación Ambiental de Ihobe y ha compartido con Losada la puesta en marcha de estrategias del Gobierno Vasco, como el Programa Marco Ambiental, la economía circular, el cambio climático y la biodiversidad en Euskadi, se producirá esta tarde.

En esta nueva legislatura, Jesús Losada Besteiro pasará a ocupar el cargo de director de Formación para el Empleo y Garantía de Ingresos de Lanbide, en el Departamento socialista que lidera la también vicelehendakari, Idoia Mendia.

El nuevo director General de Ihobe es licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad del País Vasco y máster en Planificación Territorial y Ambiental por la London School of Economics. Ha sido director de Medio Natural, Cambio Climático y Planificación Ambiental del Gobierno Vasco, y pertenece al grupo de expertos TAIEX en materia de medio ambiente de la Comisión Europea. También ha participado en congresos en representación del Gobierno Vasco en redes internacionales como Regions4, The Climate group o Iclei.

Boto estará al frente de Ihobe, sociedad pública de derecho privado adscrita al Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente del Gobierno Vasco, "cuya misión es impulsar y contribuir a la mejora ambiental en Euskadi, colaborando con ello a la mejora del bienestar de su ciudadanía mediante un desarrollo humano sostenible".

Según ha informado el Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente en un comunicado, "el marco estratégico del Gobierno Vasco señala grandes retos ambientales, interdependientes entre sí, a los que Ihobe ya está haciendo frente" y que marcarán "las actuaciones a futuro". Entre ellas, ha citado la acción por el clima, la protección del capital natural y el impulso de una economía circular.

En su opinión, Ihobe contribuye, de este modo, "notablemente" a los Objetivos de Desarrollo Sostenible establecidos en la Agenda 2030, "con foco principal en el ODS 9. Industria, innovación e infraestructura, a través de la economía circular y la eco-innovación en las empresas vascas".

Sus acciones persiguen también el cumplimiento del ODS 11. Ciudades y comunidades sostenibles, "impulsando la Red de municipios vascos Udalsarea 2030"; del ODS 12. Producción y consumos responsables, "con la promoción de la Compra y Contratación Pública Verde, e inspirando el compromiso con la Sostenibilidad a nivel social a través de la Red Ekoetxea"; y del ODS13. Acción por el clima, en el que "moviliza a un gran número de agentes en proyectos de innovación, y

donde recientemente coordina el Proyecto Life intergrado Urban Klima 2050".

Además, Ihobe forma parte del clúster de Medio Ambiente Aclima, el BC3 Basque Centre for Climate Change, el European Environmental Protection Agencies network, el Common Forum on contaminated land of Europe, el Observatorio Pirenaico de Cambio Climático, y colabora estrechamente con las Universidades del País Vasco, Deusto y Mondragón.

MÁS NOMBRAMIENTOS

Por otra parte, el Ejecutivo autónomo ha decidido nombrar al hasta ahora director general de Hazi, Aitor Arrese, como director de Patrimonio Natural y Planificación Ambiental. Esta será la segunda dirección con la que cuente la Viceconsejería.

Además, designará como director general de URA a Antonio Aiz, viceconsejero de transporte en la anterior legislatura y "con mucha experiencia de gestión administrativa". Ambos nombramientos se aprobarán en el Consejo de Gobierno del próximo martes, según han podido saber Europa Press de fuentes institucionales.

Estos nombramientos se suman al de la viceconsejera de Medio Ambiente, Amaia Barredo, y el director de Administración Ambiental, Javier Agirre, de forma que el organigrama de este área que lidera Arantxa Tapia ha quedado totalmente configurado.