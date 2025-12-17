Gobierno Vasco ofrece a Errenteria asumir la promoción de 200 VPO de alquiler en las antiguas cocheras de ETS - IREKIA

El Gobierno Vasco ha ofrecido al Ayuntamiento de Errenteria (Gipuzkoa) hacerse cargo de una promoción residencial de entre 170 y 200 viviendas protegidas en las antiguas cocheras de Euskal Trenbide Sarea (ETS) que la consejera de Movilidad Sostenible, Susana García Chueca, ha ofrecido para la construcción de vivienda protegida en régimen de alquiler público y asequible, al tratarse de suelo de titularidad pública del propio Ejecutivo.

El consejero de Vivienda y Agenda Urbana del Gobierno Vasco, Denis Itxaso, y la alcaldesa de Errenteria, Aizpea Otaegi, han mantenido este miércoles una reunión de trabajo en el marco de la colaboración y seguimiento del plan trianual de acción acordado entre ambas instituciones para atajar la situación de tensionamiento residencial que sufre el municipio.

Errenteria fue declarada zona de mercado residencial tensionado por Orden del Gobierno Vasco en octubre de 2024 y su declaración fue recogida en el BOE el 30 de enero de 2025, convirtiéndose en la primera de Euskadi en figurar en la relación estatal de zonas tensionadas.

Para hacer posible esta actuación residencial, será necesaria la tramitación urbanística previa de una modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Errenteria, de forma que la ordenación vigente pueda adecuarse al desarrollo de vivienda protegida previsto en el ámbito de las antiguas cocheras.

Según han explicado desde el Departamento de Vivienda, "esta es la vía habitual en operaciones de transformación urbana de esta envergadura" y es comparable a la seguida en San Sebastián en la operación de Playa de Vías, en Amara-Easo, cuyo impulso se articula mediante la redacción de una modificación puntual del PGOU.

El consejero de Vivienda y Agenda Urbana ha recordado que "Errenteria cuenta con muy pocos suelos disponibles y los que existen deben orientarse de forma preferente a la construcción de viviendas" y ha expresado su confianza en "contar pronto con el visto bueno" de la alcaldesa para "iniciar la redacción de la modificación puntual del PGOU, necesaria para su tramitación y para hacer posible esta operación, clave para el futuro de Errenteria".

"En los municipios tensionados hacen falta decisiones con capacidad de ejecución: suelo, proyecto, inversión y plazos razonables. Con Errenteria queremos dar un paso ambicioso y medible para ampliar el parque público de alquiler y, por ello, ponemos a disposición de los vecinos suelos públicos del Gobierno para desarrollar un proyecto urbanístico y arquitectónico de gran calidad, capaz de promover hasta 200 viviendas en alquiler asequible", ha señalado Itxaso.

PROTEGIDA Y EN ALQUILER

La propuesta plantea una actuación residencial de entre 170 y 200 viviendas protegidas, mayoritariamente de dos habitaciones, todas ellas con espacio exterior, y con dotación de una plaza de aparcamiento y un trastero por vivienda. El destino será alquiler público, asequible y protegido.

Tal c como han detallado el Ejecutivo vasco, "el proyecto se concibe desde una geometría modular que busca aunar calidad espacial y respeto al entorno, optimizando el potencial residencial del emplazamiento".

Entre sus principales claves, destacan adaptación a la topografía y a los desniveles, reduciendo el impacto volumétrico del edificio en su entorno, encaje "amable" con las edificaciones vecinas, sin exceder sus alturas y con retirada respecto al edificio actual de cocheras en relación con las viviendas del barrio de Gaztaño.

También la creación de un espacio interior abierto tipo patio-parque, que ordena circulaciones internas y permite la ventilación e iluminación natural del aparcamiento en semisótano, y la mejora de la conectividad urbana mediante una conexión entre la avenida Pablo Iglesias, el entorno de la estación de ETS y el barrio de Gaztaño, reforzando la integración del ámbito con el resto de la ciudad.

Se plantea la ejecución mediante construcción industrializada, para "acortar plazos y mejorar el control de la sostenibilidad y circularidad". La estimación de inversión se sitúa en torno a los 33 millones de euros, con una previsión de plazos de entre 3 y 5 años, en función de la tramitación y el desarrollo del proyecto.

La propuesta supone el proyecto de vivienda pública "más ambicioso" para Errenteria en los últimos 20 años y se suma a actuaciones previas impulsadas por el Gobierno Vasco -a través de Visesa y del Departamento de Vivienda y Agenda Urbana- para reforzar la vivienda pública en Errenteria.

Asimismo, el Ayuntamiento y el Gobierno Vasco formalizaron en 2019 un convenio de colaboración para movilizar vivienda vacía hacia el alquiler protegido mediante los programas Bizigune (Programa de Vivienda Vacía) y ASAP. En este contexto, Errenteria cuenta actualmente con 92 viviendas en Bizigune.