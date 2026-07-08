Gobierno Vasco participa en Dublín en el lanzamiento de la próxima Cumbre Europea de Industrias Culturales

Andoni Iturbe - Irekia

VITORIA 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El viceconsejero de Cultura del Gobierno Vasco, Andoni Iturbe, viajará esta semana a Dublín para participar en el acto oficial de lanzamiento de la European Creative Industries Summit (ECIS) 2026, la principal cita europea dedicada a las industrias culturales y creativas, que se celebrará del 10 al 14 de noviembre en la capital irlandesa bajo el lema "Fáilte Future Europe".

La presencia del Gobierno Vasco en este acto simboliza el relevo entre la edición celebrada en Bilbao en 2024 y la próxima cumbre de Dublín, según ha informado el Ejecutivo en un comunicado.

Durante el lanzamiento institucional tendrá lugar el tradicional "pass the baton", mediante el que el Design & Crafts Council Ireland entregará el testigo a la nueva ciudad anfitriona, reconociendo la contribución de Euskadi al fortalecimiento de esta red europea de innovación creativa.

El acto contará con la participación del primer ministro de Irlanda, Micheál Martin, junto a representantes de las principales organizaciones europeas del sector creativo.

Con motivo de este encuentro, el viceconsejero de Cultura ha destacado que "la edición celebrada en Euskadi permitió situar a nuestro país en el centro del debate europeo sobre el papel estratégico de las industrias culturales y creativas".

"Ahora continuamos ese camino acompañando el lanzamiento de una nueva edición que reforzará la cooperación entre territorios y consolidará una visión compartida de la cultura como motor de innovación y desarrollo", ha añadido.

La edición de Dublín da continuidad al trabajo iniciado en Bilbao en 2024, cuando Euskadi reunió a representantes institucionales, empresas y profesionales de toda Europa para reflexionar sobre el futuro de las industrias culturales y creativas.

Bajo el lema "Fáilte Future Europe", el congreso de este año abordará algunos de los grandes retos del sector, como la inteligencia artificial, la innovación, la transición ecológica, la participación ciudadana o el papel de las lenguas y la cultura como motores de desarrollo territorial.

La edición de 2026 pondrá además el foco en la colaboración entre Irlanda y Euskadi como dos territorios que comparten una apuesta por la creatividad, la identidad cultural y las políticas de revitalización lingüística como elementos de innovación y desarrollo.

La participación del Gobierno Vasco en este lanzamiento reafirma el compromiso de Euskadi con la cooperación europea y con el impulso de unas industrias culturales y creativas cada vez más innovadoras, competitivas y conectadas internacionalmente.