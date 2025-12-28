Gobierno vasco pedirá este lunes la vacunación preventiva de toda la cabaña bovina de Euskadi ante la dermatosis nodular

Archivo - Vacas en el puerto de Orduña - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 28 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno vasco pedirá este lunes, 29 de diciembre, en la reunión del Rasve (Red de Alerta Sanitaria Veterinaria) en la que participan todas las Comunidades Autónomas, la vacunación preventiva de toda la cabaña bovina de Euskadi frente a la dermatosis nodular contagiosa.

El Departamento de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco ha tomado esta determinación después de la entrada en vigor, este viernes, de la suspensión de ferias y eventos con animales como medida ante la dermatosis nodular contagiosa (DNC) y también el endurecimiento de las condiciones de movimiento y bioseguridad del ganado.

La titular de la Consejería, Amaia Barredo, ha recordado a Europa Press que hace un mes se rebajaron las medidas de protección porque el foco estaba centrado en Cataluña, pero se han vuelto a incrementar después de que se hayan confirmado nuevos casos en cuatro regiones francesas, "a escasos 90 kilómetros de Euskadi".

Ante la relativa cercanía de esos focos, el Gobierno Vasco ha optado por aumentar las medidas de control, focalizadas, sobre todo, "en la suspensión de los movimientos y en la bioseguridad de las explotaciones".

Asimismo, defiende la vacunación preventiva de toda la cabaña bovina de Euskadi, una petición que realizará este lunes en la reunión prevista del Rasve del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentacion (MAP).

En la última reunión del Rasve, Euskadi ya solicitó, junto con Navarra y Aragón, la vacunación de toda la cabaña ganadera bovina, si bien la propuesta del Ministerio fue focalizar esa vacunación preventiva en una franja paralela limitando con Pirineos, que incluiría a Gipuzkoa.

BIZKAIA Y ÁLAVA

Amaia Barredo ha indicado que ese planteamiento dejaría "sin vacunar a toda la parte más mediterránea y más hacia el oeste". "Bizkaia, por ejemplo, y gran parte de Álava sin vacunar. En Navarra pasaría parecido, toda la parte más hacia el oeste y hacia el sur, y en Aragón igual", ha precisado.

Ante la nueva reunión del Rasve, el Gobierno Vasco defiende que "lo lógico" es vacunar a toda la cabaña bovina de la comunidad autónoma "para facilitar el manejo, el seguimiento y el control y los movimientos entre las explotaciones de cada una de las comunidades autónomas", y así lo reclamará este lunes en la reunión.