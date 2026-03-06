Gobierno vasco pide al central "bilateralidad y participación" en normas que afecten al sistema educativo en Euskadi

Archivo - La consejera de Educación, Begoña Pedrosa - Iñaki Berasaluce - Europa Press - Archivo

VITORIA 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Educación del Gobierno vasco ha manifestado al Gobierno central su "disconformidad" con el procedimiento seguido por la Administración en la elaboración del anteproyecto de Ley sobre ratios y jornada docente y ha pedido "bilateralidad y participación" en las iniciativas estatales que afecten al sistema educativo vasco.

La consejera vasca de Educación, Begoña Pedrosa, ha trasladado la postura del Ejecutivo vasco en la Conferencia Sectorial de Educación celebrada este viernes, en la que se ha presentado el Informe sobre el Anteproyecto de Ley por la que se modifica la Ley 4/2019 de mejora de las condiciones para el desempeño de la docencia y se adoptan otras medidas para la mejora del sistema educativo.

Pedrosa ha mostrado la "disconformidad" con el procedimiento seguido por el Gobierno del Estado en la elaboración de esta norma, aunque ha reconocido que "el Real Decreto persigue objetivos que el sistema educativo de Euskadi también comparte y en los que ya está trabajando con políticas propias".

El Departamento de Educación ha señalado que "es prioritario consolidar un sistema educativo centrado en la equidad y la inclusión, así como en la mejora de los resultados y el bienestar del alumnado", por lo que defiende que las iniciativas estatales que afectan a la organización del sistema educativo en Euskadi "se trabajen de manera bilateral con reconocimiento de las experiencias ya existentes en cada territorio, especialmente cuando tienen impacto presupuestario y requieren una adecuada gestión, planificación y financiación".

Asimismo, la consejera ha apelado a "respetar las normativas y las políticas que se desarrollan en Euskadi", además de insistir en que "varias de las medidas incluidas en el texto ya se aplican en el sistema educativo de Euskadi", entre las que se encuentran la regulación de la jornada lectiva en la red pública, la reducción de ratios en centros con mayor complejidad educativa o la dotación de recursos adicionales para el alumnado con necesidades educativas especiales.